https://ria.ru/20240304/medvedev-1931036111.html

Медведев рассказал, как обеспечить безопасность российских рубежей

Медведев рассказал, как обеспечить безопасность российских рубежей - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев рассказал, как обеспечить безопасность российских рубежей

Безопасность рубежей России на продолжительное время можно обеспечить, лишь обеспечив стабильность ситуации за рамками прямого периметра, образованного... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:24

2024-03-04T15:24

2024-03-04T15:24

россия

дмитрий медведев

владимир путин

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Безопасность рубежей России на продолжительное время можно обеспечить, лишь обеспечив стабильность ситуации за рамками прямого периметра, образованного пограничными столбами государства, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Россия преследовала и большие геополитические цели. Одной из самых важных была глобальная безопасность наших рубежей на продолжительное время. Эффективно ее обеспечить можно лишь в том случае, когда страна уверена в стабильности ситуации за рамками прямого периметра, образованного пограничными столбами государства, то есть в гораздо более широких масштабах. Причем, чем больше страна, тем больше масштаб внешней стабильности, который для этого нужен", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие организовано в рамках Всемирного фестиваля молодежи-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/rossiya-1931018672.html

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россия, дмитрий медведев, владимир путин, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире