https://ria.ru/20240304/medvedev-1931035007.html

Медведев рассказал о стратегических границах слабеющих стран

Медведев рассказал о стратегических границах слабеющих стран - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев рассказал о стратегических границах слабеющих стран

Безопасность рубежей России на продолжительное время можно обеспечить, лишь обеспечив стабильность ситуации за рамками прямого периметра, образованного... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:20

2024-03-04T15:20

2024-03-04T15:30

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

российское общество "знание"

дмитрий медведев

россия

владимир путин

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Безопасность рубежей России на продолжительное время можно обеспечить, лишь обеспечив стабильность ситуации за рамками прямого периметра, образованного пограничными столбами государства, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Россия преследовала и большие геополитические цели. Одной из самых важных была глобальная безопасность наших рубежей на продолжительное время. Эффективно ее обеспечить можно лишь в том случае, когда страна уверена в стабильности ситуации за рамками прямого периметра, образованного пограничными столбами государства, то есть в гораздо более широких масштабах. Причем, чем больше страна, тем больше масштаб внешней стабильности, который для этого нужен", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".Он также отметил, что авторы разнообразных геополитических теорий разных стран исходят из тезиса о том, что у любого государства, как суверенного субъекта международных отношений, есть два типа границ - географические и стратегические. Географические границы - это устойчивые и официально признанные в соответствии с международным правом демаркационные линии, которые фиксируют географические пределы государства. В пределах этих границ государство обладает особым суверенитетом."О втором, о стратегическом, типе границ предпочитают лишний раз не упоминать. Говорить о них – вроде как некий политический моветон. Тема, на которую подчас наложено негласное табу. И как обычно, именно такие вопросы имеют наибольшее значение", - заявил Медведев.Председатель Совета безопасности РФ подчеркнул, что стратегические границы не сводятся к физическим размерам стран, их воздушному пространству и территориальным водам, они не связаны напрямую с государственным суверенитетом."Стратегические границы того или иного государства прямо зависят от того, насколько далеко простирается его политическая мощь, насколько сильной и суверенной является та или иная страна и ее власть. Чем мощнее государство, тем дальше распространяются ее стратегические фронтиры за переделами ее государственных границ и тем масштабнее стратегическое пространство, на которое такая страна оказывает экономическое, политическое, социально-культурное влияние. Это и есть зона национальных интересов государства. Хотя стратегические границы и национальные интересы – это не совпадающие понятия, но они близко подходят друг к другу", - добавил Медведев.Мероприятие организовано в рамках Всемирного фестиваля молодежи-2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/medvedev-1931020058.html

https://ria.ru/20240304/granitsy-1931008465.html

https://ria.ru/20240304/festival-1930991812.html

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", дмитрий медведев, россия, владимир путин