https://ria.ru/20240304/medvedev-1931033763.html
Европейское население даст жесткую оценку своим политикам, заявил Медведев
Европейское население даст жесткую оценку своим политикам, заявил Медведев - РИА Новости, 04.03.2024
Европейское население даст жесткую оценку своим политикам, заявил Медведев
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона "Знание.Первые", заявил, что история все расставит по местам, население Европы даст жесткую... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:16
2024-03-04T15:16
2024-03-04T15:16
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
российское общество "знание"
дмитрий медведев
европа
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владимир путин
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всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона "Знание.Первые", заявил, что история все расставит по местам, население Европы даст жесткую оценку политикам, предавшим интересы своих стран. "История, безусловно, все расставит по местам. Население Европы рано или поздно даст жесткую оценку своим политикам, которые по сути превратились в предателей национальных интересов собственных стран, которые принесли благополучие западных стран в жертву заокеанским хозяевам", - сказал он. Также Медведев отметил, что дело не в оценках, а в том, какую цену придется заплатить Европе за фатальные ошибки и как это отразится на судьбах жителей европейских стран. Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на ВФМ–2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), российское общество "знание", дмитрий медведев, европа, россия, владимир путин, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Российское общество "Знание", Дмитрий Медведев, Европа, Россия, Владимир Путин, В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Европейское население даст жесткую оценку своим политикам, заявил Медведев
Медведев: население Европы даст жесткую оценку политикам, предавшим интересы
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, выступая в ходе марафона "Знание.Первые", заявил, что история все расставит по местам, население Европы даст жесткую оценку политикам, предавшим интересы своих стран.
"История, безусловно, все расставит по местам. Население Европы рано или поздно даст жесткую оценку своим политикам, которые по сути превратились в предателей национальных интересов собственных стран, которые принесли благополучие западных стран в жертву заокеанским хозяевам", - сказал он.
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Также Медведев отметил, что дело не в оценках, а в том, какую цену придется заплатить Европе за фатальные ошибки и как это отразится на судьбах жителей европейских стран.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание
" на ВФМ–2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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