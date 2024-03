https://ria.ru/20240304/medvedev-1931020058.html

Медведев оценил перспективы признания в мире новых российских регионов

Медведев оценил перспективы признания в мире новых российских регионов - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев оценил перспективы признания в мире новых российских регионов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на английском языке, что Москве не столь важно признание воссоединившихся с Россией... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:28

2024-03-04T14:28

2024-03-04T14:28

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

дмитрий медведев

москва

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931007185_0:240:3156:2015_1920x0_80_0_0_5af9398287fdadf48dcbbae304c75d6f.jpg

СИРИУС, 4 мар – РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ответил на английском языке, что Москве не столь важно признание воссоединившихся с Россией регионов на международном уровне. "It's not so important (Это не так важно)", - ответил Медведев на английском языке в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание" на вопрос о международном признании воссоединившихся с РФ регионов. Он добавил, что эти регионы уже являются интегральной частью Российской Федерации и обозначены в конституции страны. Каждое государство, которое признает суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, тем самым признает вхождение этих регионов в Россию, добавил Медведев. "С правовой точки зрения и международного права – все эти регионы уже часть Российской Федерации, однако в мире еще есть круги стран, которые пытаются рассуждать иначе", - заключил политик. Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дмитрий медведев, москва, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024