https://ria.ru/20240304/medvedev-1931016923.html

Медведев оценил угрозу ядерного конфликта

Медведев оценил угрозу ядерного конфликта - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев оценил угрозу ядерного конфликта

Угроза ядерного конфликта сейчас выше, чем во времена Карибского кризиса, когда Россия и США не воевали, а только мерились возможностями, заявил заместитель... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:20

2024-03-04T14:20

2024-03-04T14:20

россия

дмитрий медведев

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

сша

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Угроза ядерного конфликта сейчас выше, чем во времена Карибского кризиса, когда Россия и США не воевали, а только мерились возможностями, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Главной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта, как это банально ни прозвучит. И эта угроза в сто крат круче, как я уже сказал в своем выступлении, чем в 1962 году во время Карибского кризиса", - сказал Медведев, отвечая на вопросы участников марафона "Знание.Первые", который проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. По его словам, тогда Россия с США не воевала и стороны только мерились возможностями, не более того. "А сейчас они воюют с нами. Посмотрите, что происходит", - сказал Медведев, указав на вероятность того, что обычный конфликт может перейти в другую фазу. "Не посчитайте меня человеком, который с маниакальным постоянством все время об этом говорит. Просто как человек, который в какой-то момент имел в распоряжении известный чемодан с ядерным оружием, я понимаю, насколько эта угроза существенна и насколько тонкой может быть разделительная линия между существующим конфликтом и его переходом уже на другой уровень", - сказал Медведев. Более того, он подчеркнул, что от случайностей никто не застрахован, но это может стать фатальной случайностью, которая приведет к концу всего. "Нам говорят: "Русские только пугают, они ничего подобного не сделают, они просто пытаются что-то выторговать для себя. Они же не сумасшедшие". Да, мы не сумасшедшие, конечно. Но у нас есть специальный документ - основы нашего ядерного сдерживания. И в этом документе прямо указаны случаи, когда мы обязаны отвечать именно так - любой президент РФ, любой руководитель государства. И там все понятно. Об этом наши недруги не должны забывать. И мы, конечно, должны предпринимать все, чтобы этого не случилось", - подытожил Медведев. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/nato-1930851916.html

https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html

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россия

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россия, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, сша, всемирный фестиваль молодежи — 2024