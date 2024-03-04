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Медведев оценил угрозу ядерного конфликта - РИА Новости, 04.03.2024
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14:20 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/medvedev-1931016923.html
Медведев оценил угрозу ядерного конфликта
Медведев оценил угрозу ядерного конфликта - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев оценил угрозу ядерного конфликта
Угроза ядерного конфликта сейчас выше, чем во времена Карибского кризиса, когда Россия и США не воевали, а только мерились возможностями, заявил заместитель... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:20
2024-03-04T14:20
россия
дмитрий медведев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
сша
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Угроза ядерного конфликта сейчас выше, чем во времена Карибского кризиса, когда Россия и США не воевали, а только мерились возможностями, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Главной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта, как это банально ни прозвучит. И эта угроза в сто крат круче, как я уже сказал в своем выступлении, чем в 1962 году во время Карибского кризиса", - сказал Медведев, отвечая на вопросы участников марафона "Знание.Первые", который проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024. По его словам, тогда Россия с США не воевала и стороны только мерились возможностями, не более того. "А сейчас они воюют с нами. Посмотрите, что происходит", - сказал Медведев, указав на вероятность того, что обычный конфликт может перейти в другую фазу. "Не посчитайте меня человеком, который с маниакальным постоянством все время об этом говорит. Просто как человек, который в какой-то момент имел в распоряжении известный чемодан с ядерным оружием, я понимаю, насколько эта угроза существенна и насколько тонкой может быть разделительная линия между существующим конфликтом и его переходом уже на другой уровень", - сказал Медведев. Более того, он подчеркнул, что от случайностей никто не застрахован, но это может стать фатальной случайностью, которая приведет к концу всего. "Нам говорят: "Русские только пугают, они ничего подобного не сделают, они просто пытаются что-то выторговать для себя. Они же не сумасшедшие". Да, мы не сумасшедшие, конечно. Но у нас есть специальный документ - основы нашего ядерного сдерживания. И в этом документе прямо указаны случаи, когда мы обязаны отвечать именно так - любой президент РФ, любой руководитель государства. И там все понятно. Об этом наши недруги не должны забывать. И мы, конечно, должны предпринимать все, чтобы этого не случилось", - подытожил Медведев. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/nato-1930851916.html
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россия, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, сша, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Дмитрий Медведев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, США, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев оценил угрозу ядерного конфликта

Медведев: угроза ядерного конфликта сейчас выше, чем во время Карибского кризиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Угроза ядерного конфликта сейчас выше, чем во времена Карибского кризиса, когда Россия и США не воевали, а только мерились возможностями, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
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"Главной угрозой сейчас является угроза ядерного конфликта, как это банально ни прозвучит. И эта угроза в сто крат круче, как я уже сказал в своем выступлении, чем в 1962 году во время Карибского кризиса", - сказал Медведев, отвечая на вопросы участников марафона "Знание.Первые", который проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.
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По его словам, тогда Россия с США не воевала и стороны только мерились возможностями, не более того.
"А сейчас они воюют с нами. Посмотрите, что происходит", - сказал Медведев, указав на вероятность того, что обычный конфликт может перейти в другую фазу.
"Не посчитайте меня человеком, который с маниакальным постоянством все время об этом говорит. Просто как человек, который в какой-то момент имел в распоряжении известный чемодан с ядерным оружием, я понимаю, насколько эта угроза существенна и насколько тонкой может быть разделительная линия между существующим конфликтом и его переходом уже на другой уровень", - сказал Медведев.
Более того, он подчеркнул, что от случайностей никто не застрахован, но это может стать фатальной случайностью, которая приведет к концу всего.
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"Нам говорят: "Русские только пугают, они ничего подобного не сделают, они просто пытаются что-то выторговать для себя. Они же не сумасшедшие". Да, мы не сумасшедшие, конечно. Но у нас есть специальный документ - основы нашего ядерного сдерживания. И в этом документе прямо указаны случаи, когда мы обязаны отвечать именно так - любой президент РФ, любой руководитель государства. И там все понятно. Об этом наши недруги не должны забывать. И мы, конечно, должны предпринимать все, чтобы этого не случилось", - подытожил Медведев.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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