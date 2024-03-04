https://ria.ru/20240304/medvedev-1930996265.html
Медведев призвал Россию идти нынешним путем
Медведев призвал Россию идти нынешним путем - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев призвал Россию идти нынешним путем
России надо идти нынешним путем - исторические части страны должны вернуться домой, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:03
2024-03-04T13:03
2024-03-04T14:07
россия
дмитрий медведев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
владимир путин
российская империя
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. России надо идти нынешним путем - исторические части страны должны вернуться домой, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Но вот что на мой взгляд нужно делать - это действительно действовать на том направлении, по которому мы сейчас идем… Российская империя создавалась трудом десятков поколений наших предков, веками создавалась, вместе с ее интегральными частями - Великой Россией, Малой Россией и Новой Россией, и вот эти части, безусловно, должны вернуться домой, создавая единое пространство", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание".Мероприятие проводит российское общество "Знание" на ВФМ–2024.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/medvedev-1931012458.html
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россия, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, российская империя, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Дмитрий Медведев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Владимир Путин, Российская империя, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев призвал Россию идти нынешним путем
Медведев: исторические части страны должны вернуться домой