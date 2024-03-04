Рейтинг@Mail.ru
Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл в Катар для участия в выставке DIMDEX - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 04.03.2024 (обновлено: 07:27 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/marshal_shaposhnikov-1930914700.html
Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл в Катар для участия в выставке DIMDEX
Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл в Катар для участия в выставке DIMDEX - РИА Новости, 04.03.2024
Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл в Катар для участия в выставке DIMDEX
Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота России прибыл в Катар для участия в военно-морской выставке DIMDEX, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:26
2024-03-04T07:27
катар
россия
доха
тихоокеанский флот вмф россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/49/1515734917_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_247a973252a4c03dd448556336b7bdcd.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота России прибыл в Катар для участия в военно-морской выставке DIMDEX, сообщает пресс-служба ТОФ. "Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил деловой заход в порт Хамад государства Катар... В период стоянки корабля в порту Хамад спланировано участие фрегата в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024, в ходе которой корабль смогут посетить иностранные гости мероприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что на причале прошла церемония встречи российского военного корабля, в ней приняли участие представители посольства России в Дохе и офицеры ВМС Катара. Для личного состава фрегата предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям, добавили в Минобороны. Ранее организаторы DIMDEX рассказали, что фрегат будет открыт для посещения гостями выставки в порту Хамада наряду с военными кораблями других стран, которые будут принимать в ней участие. Для участия в смотре в Катар продолжают прибывать военные корабли и подводные лодки из Италии, Великобритании, Пакистана, султаната Омана. Как сообщил журналистам перед открытием выставки председатель оргкомитета DIMDEX-2024 штабной бригадный генерал Абдель Баки аль-Ансари, в ней будут участвовать "более 200 международных и национальных компаний, специализирующихся в сфере безопасности и обороны, в том числе будут организованы девять крупных международных павильонов". Кроме того, на полях выставки пройдет Конференция командующих военно-морскими силами на Ближнем Востоке (MENC) на тему "возможностей экономического роста на фоне вызовов безопасности и их глобальных последствий". Первая выставка DIMDEX прошла в Катаре в 2008 году.
https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html
https://ria.ru/20240205/istrebitel-1925382305.html
https://ria.ru/20240202/forum-1925073213.html
катар
россия
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151573/49/1515734917_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_42e901ca3b493b22e9fa8556ee948154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, россия, доха, тихоокеанский флот вмф россии
Катар, Россия, Доха, Тихоокеанский флот ВМФ России
Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл в Катар для участия в выставке DIMDEX

"Маршал Шапошников" прибыл в Катар для участия в военно-морской выставке DIMDEX

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкБольшой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль (БПК) Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Большой противолодочный корабль (БПК) "Маршал Шапошников". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота России прибыл в Катар для участия в военно-морской выставке DIMDEX, сообщает пресс-служба ТОФ.
«
"Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил деловой заход в порт Хамад государства Катар... В период стоянки корабля в порту Хамад спланировано участие фрегата в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024, в ходе которой корабль смогут посетить иностранные гости мероприятия", - говорится в сообщении.
Фрегат Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Фрегат ТОФ уничтожил в Южно-Китайском море подлодку "врага"
29 января, 03:39
Отмечается, что на причале прошла церемония встречи российского военного корабля, в ней приняли участие представители посольства России в Дохе и офицеры ВМС Катара.
Для личного состава фрегата предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям, добавили в Минобороны.
Ранее организаторы DIMDEX рассказали, что фрегат будет открыт для посещения гостями выставки в порту Хамада наряду с военными кораблями других стран, которые будут принимать в ней участие. Для участия в смотре в Катар продолжают прибывать военные корабли и подводные лодки из Италии, Великобритании, Пакистана, султаната Омана.
Самолет Су-57 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
"Американский так не может". В США восхитились новым российским оружием
5 февраля, 01:10
Как сообщил журналистам перед открытием выставки председатель оргкомитета DIMDEX-2024 штабной бригадный генерал Абдель Баки аль-Ансари, в ней будут участвовать "более 200 международных и национальных компаний, специализирующихся в сфере безопасности и обороны, в том числе будут организованы девять крупных международных павильонов". Кроме того, на полях выставки пройдет Конференция командующих военно-морскими силами на Ближнем Востоке (MENC) на тему "возможностей экономического роста на фоне вызовов безопасности и их глобальных последствий".
Первая выставка DIMDEX прошла в Катаре в 2008 году.
Путин о превосходстве новейшего российского вооружения
О новейшем оружии и Украине. Путин выступил на форуме "Все для Победы!"
2 февраля, 16:41
 
КатарРоссияДохаТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала