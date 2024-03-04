https://ria.ru/20240304/marshal_shaposhnikov-1930914700.html

Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл в Катар для участия в выставке DIMDEX

Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл в Катар для участия в выставке DIMDEX - РИА Новости, 04.03.2024

Фрегат "Маршал Шапошников" прибыл в Катар для участия в выставке DIMDEX

Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота России прибыл в Катар для участия в военно-морской выставке DIMDEX, сообщает пресс-служба ТОФ. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T07:26

2024-03-04T07:26

2024-03-04T07:27

катар

россия

доха

тихоокеанский флот вмф россии

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота России прибыл в Катар для участия в военно-морской выставке DIMDEX, сообщает пресс-служба ТОФ. "Фрегат "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) совершил деловой заход в порт Хамад государства Катар... В период стоянки корабля в порту Хамад спланировано участие фрегата в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX-2024, в ходе которой корабль смогут посетить иностранные гости мероприятия", - говорится в сообщении. Отмечается, что на причале прошла церемония встречи российского военного корабля, в ней приняли участие представители посольства России в Дохе и офицеры ВМС Катара. Для личного состава фрегата предусмотрен культурный отдых с обзорными экскурсиями по местным достопримечательностям, добавили в Минобороны. Ранее организаторы DIMDEX рассказали, что фрегат будет открыт для посещения гостями выставки в порту Хамада наряду с военными кораблями других стран, которые будут принимать в ней участие. Для участия в смотре в Катар продолжают прибывать военные корабли и подводные лодки из Италии, Великобритании, Пакистана, султаната Омана. Как сообщил журналистам перед открытием выставки председатель оргкомитета DIMDEX-2024 штабной бригадный генерал Абдель Баки аль-Ансари, в ней будут участвовать "более 200 международных и национальных компаний, специализирующихся в сфере безопасности и обороны, в том числе будут организованы девять крупных международных павильонов". Кроме того, на полях выставки пройдет Конференция командующих военно-морскими силами на Ближнем Востоке (MENC) на тему "возможностей экономического роста на фоне вызовов безопасности и их глобальных последствий". Первая выставка DIMDEX прошла в Катаре в 2008 году.

https://ria.ru/20240129/tof-1924049356.html

https://ria.ru/20240205/istrebitel-1925382305.html

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катар, россия, доха, тихоокеанский флот вмф россии