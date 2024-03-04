https://ria.ru/20240304/marshal_shaposhnikov-1930900565.html
Гостям военно-морской выставки в Катаре покажут фрегат "Маршал Шапошников"
Гостям военно-морской выставки в Катаре покажут фрегат "Маршал Шапошников" - РИА Новости, 04.03.2024
Гостям военно-морской выставки в Катаре покажут фрегат "Маршал Шапошников"
Российский фрегат "Маршал Шапошников" из состава Тихоокеанского флота России примет участие в 8-й Дохийской международной военно-морской оборонной выставке... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T00:40
2024-03-04T00:40
2024-03-04T00:40
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ДОХА, 4 фев - РИА Новости. Российский фрегат "Маршал Шапошников" из состава Тихоокеанского флота России примет участие в 8-й Дохийской международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX, которая пройдет в Катаре с 4 по 6 марта, сообщается на сайте выставки. Организаторы DIMDEX рассказали, что фрегат будет открыт для посещения гостями выставки в порту Хамада наряду с военными кораблями других стран, которые будут принимать в ней участие. Для участия в смотре в Катар продолжают прибывать военные корабли и подводные лодки из Италии, Великобритании, Пакистана, султаната Омана. Как сообщил журналистам перед открытием выставки председатель оргкомитета DIMDEX-2024 штабной бригадный генерал Абдель Баки аль-Ансари, в ней будут участвовать "более 200 международных и национальных компаний, специализирующихся в сфере безопасности и обороны, в том числе будут организованы девять крупных международных павильонов". Кроме того, на полях выставки пройдет Конференция командующих военно-морскими силами на Ближнем Востоке (MENC) на тему "возможностей экономического роста на фоне вызовов безопасности и их глобальных последствий". Первая выставка DIMDEX прошла в Катаре в 2008 году.
https://ria.ru/20230916/otzyv-1896662556.html
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катар, россия, италия
Гостям военно-морской выставки в Катаре покажут фрегат "Маршал Шапошников"
Гости выставки DIMDEX в Катаре увидят фрегат ВМФ России "Маршал Шапошников"
ДОХА, 4 фев - РИА Новости. Российский фрегат "Маршал Шапошников" из состава Тихоокеанского флота России примет участие в 8-й Дохийской международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX, которая пройдет в Катаре с 4 по 6 марта, сообщается на сайте выставки.
Организаторы DIMDEX рассказали, что фрегат будет открыт для посещения гостями выставки в порту Хамада наряду с военными кораблями других стран, которые будут принимать в ней участие. Для участия в смотре в Катар продолжают прибывать военные корабли и подводные лодки из Италии
, Великобритании
, Пакистана
, султаната Омана
.
Ким Чен Ын оставил отзыв в книге посетителей фрегата "Маршал Шапошников"
Как сообщил журналистам перед открытием выставки председатель оргкомитета DIMDEX-2024 штабной бригадный генерал Абдель Баки аль-Ансари, в ней будут участвовать "более 200 международных и национальных компаний, специализирующихся в сфере безопасности и обороны, в том числе будут организованы девять крупных международных павильонов".
Кроме того, на полях выставки пройдет Конференция командующих военно-морскими силами на Ближнем Востоке (MENC) на тему "возможностей экономического роста на фоне вызовов безопасности и их глобальных последствий".
Первая выставка DIMDEX прошла в Катаре в 2008 году.
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