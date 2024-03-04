https://ria.ru/20240304/led-3-1930900993.html

"Лед 3" возглавил российский кинопрокат за выходные

"Лед 3" возглавил российский кинопрокат за выходные - РИА Новости, 04.03.2024

"Лед 3" возглавил российский кинопрокат за выходные

Заключительная часть трилогии "Лед 3" режиссера Юрия Хмельницкого возглавила российский кинопрокат третью неделю подряд со сборами в 193,6 миллиона рублей за... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T00:46

2024-03-04T00:46

2024-03-04T06:09

культура

михаил булгаков

фонд кино

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926811017_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_7340d5e0de4524971d4e7e19d9f7a321.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заключительная часть трилогии "Лед 3" режиссера Юрия Хмельницкого возглавила российский кинопрокат третью неделю подряд со сборами в 193,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, об этом свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.Вторую строчку занял фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", который собрал 97,7 миллиона рублей. Кроме того, 1 марта общие сборы картины перешагнули порог 2 миллиардов рублей — чуть более чем за месяц проката.Кинокартина "Командир" собрала за уикенд в России 32,5 миллиона рублей и заняла третье место. Премьера недели — комедия "Кот и пес" собрала в прокате 31,9 миллиона рублей. Фильм ужасов "Нечисть", собравший 19,2 миллиона рублей, замыкает пятерку лидеров отечественного кинопроката за прошедший уикенд.При этом по данным портала kinobusiness.com, "Лед 3" возглавила кинопрокат со сборами в 199,9 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, вторую строчку заняла драма "Мастер и Маргарита", которая собрала 101,7 миллиона.Следующим в рейтинге идет фантастика "Дюна: Часть вторая" со сборами в 92 миллиона рублей, однако данные по этой картине указаны без учета России и Белоруссии, где она не идет в прокате.На четвертой строчке комедия "Кот и пес", картине удалось собрать 35,1 миллиона рублей. Замыкает пятерку боевик Александра Гурьянова "Командир" со сборами в 33 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240131/film-1923266769.html

https://ria.ru/20240302/film-1930736708.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил булгаков, фонд кино, россия