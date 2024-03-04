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"Лед 3" возглавил российский кинопрокат за выходные - РИА Новости, 04.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:46 04.03.2024 (обновлено: 06:09 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/led-3-1930900993.html
"Лед 3" возглавил российский кинопрокат за выходные
"Лед 3" возглавил российский кинопрокат за выходные - РИА Новости, 04.03.2024
"Лед 3" возглавил российский кинопрокат за выходные
Заключительная часть трилогии "Лед 3" режиссера Юрия Хмельницкого возглавила российский кинопрокат третью неделю подряд со сборами в 193,6 миллиона рублей за... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T00:46
2024-03-04T06:09
культура
михаил булгаков
фонд кино
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заключительная часть трилогии "Лед 3" режиссера Юрия Хмельницкого возглавила российский кинопрокат третью неделю подряд со сборами в 193,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, об этом свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.Вторую строчку занял фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", который собрал 97,7 миллиона рублей. Кроме того, 1 марта общие сборы картины перешагнули порог 2 миллиардов рублей — чуть более чем за месяц проката.Кинокартина "Командир" собрала за уикенд в России 32,5 миллиона рублей и заняла третье место. Премьера недели — комедия "Кот и пес" собрала в прокате 31,9 миллиона рублей. Фильм ужасов "Нечисть", собравший 19,2 миллиона рублей, замыкает пятерку лидеров отечественного кинопроката за прошедший уикенд.При этом по данным портала kinobusiness.com, "Лед 3" возглавила кинопрокат со сборами в 199,9 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, вторую строчку заняла драма "Мастер и Маргарита", которая собрала 101,7 миллиона.Следующим в рейтинге идет фантастика "Дюна: Часть вторая" со сборами в 92 миллиона рублей, однако данные по этой картине указаны без учета России и Белоруссии, где она не идет в прокате.На четвертой строчке комедия "Кот и пес", картине удалось собрать 35,1 миллиона рублей. Замыкает пятерку боевик Александра Гурьянова "Командир" со сборами в 33 миллиона рублей.
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михаил булгаков, фонд кино, россия
Культура, Михаил Булгаков, Фонд кино, Россия
"Лед 3" возглавил российский кинопрокат за выходные

"Лед 3" снова возглавил российский кинопрокат по результатам прошедшего уикенда

© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"Съемки фильма "Лед 3"
Съемки фильма Лед 3 - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : компания "НМГ Кинопрокат"
Съемки фильма "Лед 3". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Заключительная часть трилогии "Лед 3" режиссера Юрия Хмельницкого возглавила российский кинопрокат третью неделю подряд со сборами в 193,6 миллиона рублей за прошедший уикенд, об этом свидетельствует Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино.
Вторую строчку занял фильм по мотивам романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", который собрал 97,7 миллиона рублей. Кроме того, 1 марта общие сборы картины перешагнули порог 2 миллиардов рублей — чуть более чем за месяц проката.
Кадр из фильма Мастер и Маргарита
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Кинокартина "Командир" собрала за уикенд в России 32,5 миллиона рублей и заняла третье место. Премьера недели — комедия "Кот и пес" собрала в прокате 31,9 миллиона рублей. Фильм ужасов "Нечисть", собравший 19,2 миллиона рублей, замыкает пятерку лидеров отечественного кинопроката за прошедший уикенд.
При этом по данным портала kinobusiness.com, "Лед 3" возглавила кинопрокат со сборами в 199,9 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, вторую строчку заняла драма "Мастер и Маргарита", которая собрала 101,7 миллиона.
Следующим в рейтинге идет фантастика "Дюна: Часть вторая" со сборами в 92 миллиона рублей, однако данные по этой картине указаны без учета России и Белоруссии, где она не идет в прокате.
На четвертой строчке комедия "Кот и пес", картине удалось собрать 35,1 миллиона рублей. Замыкает пятерку боевик Александра Гурьянова "Командир" со сборами в 33 миллиона рублей.
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КультураМихаил БулгаковФонд киноРоссия
 
 
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