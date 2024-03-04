https://ria.ru/20240304/lavrov-1931015599.html
Лавров раскритиковал реакцию ФРГ на утечку об атаке Крымского моста
Лавров раскритиковал реакцию ФРГ на утечку об атаке Крымского моста - РИА Новости, 04.03.2024
Лавров раскритиковал реакцию ФРГ на утечку об атаке Крымского моста
Реакция немецких политиков, озабоченных утечкой переговоров офицеров бундесвера, а не переговорами об атаке на Крымский мост, о многом говорит, заявил глава МИД РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:14
2024-03-04T14:14
2024-03-04T14:16
германия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
россия
сергей лавров
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Реакция немецких политиков, озабоченных утечкой переговоров офицеров бундесвера, а не переговорами об атаке на Крымский мост, о многом говорит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Интересна реакция немецких политиков, одни из которых озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров. То есть сам факт подготовки немецких вооружений, немецких специалистов, которые эти вооружения обслуживают, нападения на Российскую Федерацию, включая Крымский мост, включая склады с боеприпасами, как они между собой обсуждают, он не вызывает удивления.... Это о многом говорит", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, россия, сергей лавров
Германия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Россия, Сергей Лавров
Лавров раскритиковал реакцию ФРГ на утечку об атаке Крымского моста
Лавров: в ФРГ обеспокоены утечкой об атаке Крымского моста, а не самим планом
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Реакция немецких политиков, озабоченных утечкой переговоров офицеров бундесвера, а не переговорами об атаке на Крымский мост, о многом говорит, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Интересна реакция немецких политиков, одни из которых озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров. То есть сам факт подготовки немецких вооружений, немецких специалистов, которые эти вооружения обслуживают, нападения на Российскую Федерацию, включая Крымский мост, включая склады с боеприпасами, как они между собой обсуждают, он не вызывает удивления.... Это о многом говорит", - сказал Лавров.
Германия планирует уничтожение Крымского моста