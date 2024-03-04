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В Геленджике директора УК заподозрили в присвоении квартиры
В Геленджике директора УК заподозрили в присвоении квартиры - РИА Новости, 04.03.2024
В Геленджике директора УК заподозрили в присвоении квартиры
Директор управляющей компании подозревается в присвоении чужой квартиры в центре Геленджика стоимостью 5,8 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД России по... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T20:41
2024-03-04T20:41
2024-03-04T20:43
происшествия
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КРАСНОДАР, 4 мар - РИА Новости. Директор управляющей компании подозревается в присвоении чужой квартиры в центре Геленджика стоимостью 5,8 миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным ведомства, 54-летний директор управляющей компании в Геленджике заключил фиктивный договор купли-продажи и незаконно приобрел квартиру в центре города-курорта стоимостью 5,8 миллиона рублей, имея доступ к сведениям о собственниках квартир. Ему помогали 40-летний подчиненный и 66-летний знакомый. "Мужчины задержаны по подозрению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). При силовой поддержке краевого спецподразделения ГУ Росгвардии полицейские провели обыск в его доме", - сообщили в ведомстве. Отмечает, что директор УК стал фигурантом еще одного уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, он подделывал протоколы собраний жильцов о смене управляющих компаний и формально обслуживал многоквартирные дома.
https://ria.ru/20240130/eks-politseyskiy-1924379208.html
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происшествия, геленджик, россия, краснодарский край, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Геленджик, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Геленджике директора УК заподозрили в присвоении квартиры
В Геленджике директора УК заподозрили в присвоении квартиры за 5,8 млн рублей