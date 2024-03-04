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Курс доллара повысился до 91,97 рубля - РИА Новости, 04.03.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
07:20 04.03.2024 (обновлено: 09:10 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/kurs_dollara-1930914238.html
Курс доллара повысился до 91,97 рубля
Курс доллара повысился до 91,97 рубля - РИА Новости, 04.03.2024
Курс доллара повысился до 91,97 рубля
Рубль начал новый торговый день со снижения к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T07:20
2024-03-04T09:10
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Рубль начал новый торговый день со снижения к основным валютам, следует из данных Московской биржи. Так, к 7:05 мск курс доллара расчетами "завтра" повышался на 30 копеек — до 91,97 рубля.Евро при этом дорожал на 60 копеек, до 99,50 рубля.Юань прибавлял четыре копейки, поднявшись до 12,71 рубля.За минувшую неделю курс доллара снизился на 1,18 рубля, юаня — на 14 копеек, евро — на 1,11 рубля. Аналитики отмечают, что это произошло на фоне окончания налогового периода, и предполагают, что в ближайшие дни американская валюта будет колебаться в интервале 90-92 рубля, европейская — 98-100 рублей, китайская — в районе 12,5-13 рублей.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара повысился до 91,97 рубля

Курс доллара на Московской бирже вырос на 30 копеек, до 91,97 рубля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДевушка возле пункта обмена валют в Москве
Девушка возле пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Девушка возле пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Рубль начал новый торговый день со снижения к основным валютам, следует из данных Московской биржи.
Так, к 7:05 мск курс доллара расчетами "завтра" повышался на 30 копеек — до 91,97 рубля.
Евро при этом дорожал на 60 копеек, до 99,50 рубля.
Юань прибавлял четыре копейки, поднявшись до 12,71 рубля.
За минувшую неделю курс доллара снизился на 1,18 рубля, юаня — на 14 копеек, евро — на 1,11 рубля. Аналитики отмечают, что это произошло на фоне окончания налогового периода, и предполагают, что в ближайшие дни американская валюта будет колебаться в интервале 90-92 рубля, европейская — 98-100 рублей, китайская — в районе 12,5-13 рублей.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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