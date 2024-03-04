https://ria.ru/20240304/kurs_dollara-1930914238.html

Курс доллара повысился до 91,97 рубля

Курс доллара повысился до 91,97 рубля - РИА Новости, 04.03.2024

Курс доллара повысился до 91,97 рубля

Рубль начал новый торговый день со снижения к основным валютам, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T07:20

2024-03-04T07:20

2024-03-04T09:10

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Рубль начал новый торговый день со снижения к основным валютам, следует из данных Московской биржи. Так, к 7:05 мск курс доллара расчетами "завтра" повышался на 30 копеек — до 91,97 рубля.Евро при этом дорожал на 60 копеек, до 99,50 рубля.Юань прибавлял четыре копейки, поднявшись до 12,71 рубля.За минувшую неделю курс доллара снизился на 1,18 рубля, юаня — на 14 копеек, евро — на 1,11 рубля. Аналитики отмечают, что это произошло на фоне окончания налогового периода, и предполагают, что в ближайшие дни американская валюта будет колебаться в интервале 90-92 рубля, европейская — 98-100 рублей, китайская — в районе 12,5-13 рублей.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа