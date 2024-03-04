https://ria.ru/20240304/krymskiy_most-1930916355.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости, 04.03.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался перекрытым более четырех часов, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T07:48

2024-03-04T07:48

2024-03-04T07:53

крымский мост

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Крымский мост открыли для движения транспорта, он оставался перекрытым более четырех часов, говорится в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в понедельник в 3.38 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240302/sholts-1930701913.html

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крымский мост