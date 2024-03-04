Крым предъявит Украине иски за теракты на Крымском мосту
Константинов: Киеву предъявят иски за теракты на Крымском мосту в 2022 и 2023 гг
Повреждение Крымского моста после атаки ВСУ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Крым предъявит Украине ущерб за террористические атаки, совершенные в отношении Крымского моста в 2022 и 2023 годах, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго".
"Тот ущерб, который был нанесен двумя террористическими актами по Крымскому мосту, он тоже ляжет в основу наших претензий, но это уже следующая задача нашей рабочей группы", - сказал Константинов.
Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалась. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.