https://ria.ru/20240304/krym-1931013308.html

Крым предъявит Украине иски за теракты на Крымском мосту

Крым предъявит Украине иски за теракты на Крымском мосту - РИА Новости, 04.03.2024

Крым предъявит Украине иски за теракты на Крымском мосту

Крым предъявит Украине ущерб за террористические атаки, совершенные в отношении Крымского моста в 2022 и 2023 годах, сообщил глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:09

2024-03-04T14:09

2024-03-04T14:09

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир константинов

служба безопасности украины

республика крым

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884694800_0:52:1714:1016_1920x0_80_0_0_5594dcfdc7153ba787dedb0c7b30f3d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Крым предъявит Украине ущерб за террористические атаки, совершенные в отношении Крымского моста в 2022 и 2023 годах, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24". Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". "Тот ущерб, который был нанесен двумя террористическими актами по Крымскому мосту, он тоже ляжет в основу наших претензий, но это уже следующая задача нашей рабочей группы", - сказал Константинов. Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалась. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.

https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

украина

россия

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, владимир константинов, служба безопасности украины, республика крым