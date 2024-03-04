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Крым предъявит Украине иски за теракты на Крымском мосту - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/krym-1931013308.html
Крым предъявит Украине иски за теракты на Крымском мосту
Крым предъявит Украине иски за теракты на Крымском мосту - РИА Новости, 04.03.2024
Крым предъявит Украине иски за теракты на Крымском мосту
Крым предъявит Украине ущерб за террористические атаки, совершенные в отношении Крымского моста в 2022 и 2023 годах, сообщил глава крымского парламента Владимир РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:09
2024-03-04T14:09
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир константинов
служба безопасности украины
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Крым предъявит Украине ущерб за террористические атаки, совершенные в отношении Крымского моста в 2022 и 2023 годах, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24". Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". "Тот ущерб, который был нанесен двумя террористическими актами по Крымскому мосту, он тоже ляжет в основу наших претензий, но это уже следующая задача нашей рабочей группы", - сказал Константинов. Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалась. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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украина, россия, владимир константинов, служба безопасности украины, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Константинов, Служба безопасности Украины, Республика Крым
Крым предъявит Украине иски за теракты на Крымском мосту

Константинов: Киеву предъявят иски за теракты на Крымском мосту в 2022 и 2023 гг

© РИА Новости / Пресс-служба НАК | Перейти в медиабанкПовреждение Крымского моста после атаки ВСУ
Повреждение Крымского моста после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба НАК
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Повреждение Крымского моста после атаки ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Крым предъявит Украине ущерб за террористические атаки, совершенные в отношении Крымского моста в 2022 и 2023 годах, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго".
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Теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года
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"Тот ущерб, который был нанесен двумя террористическими актами по Крымскому мосту, он тоже ляжет в основу наших претензий, но это уже следующая задача нашей рабочей группы", - сказал Константинов.
Восьмого октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. ФСБ РФ сразу заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности комментировать отказывалась. В Кремле неоднократно подчеркивали, что террористические методы киевского режима, атакующего гражданские объекты, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации.
Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир КонстантиновСлужба безопасности УкраиныРеспублика Крым
 
 
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