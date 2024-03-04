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В Британии две высшие военные награды пропали из музея
В Британии две высшие военные награды пропали из музея - РИА Новости, 04.03.2024
В Британии две высшие военные награды пропали из музея
Две высшие военные британские награды - Кресты Виктории - стоимостью 600 тысяч фунтов пропали из городского музея Челмсфорда в графстве Эссекс, полиция... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:05
2024-03-04T15:05
2024-03-04T15:05
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Две высшие военные британские награды - Кресты Виктории - стоимостью 600 тысяч фунтов пропали из городского музея Челмсфорда в графстве Эссекс, полиция Великобритании начала расследование по поводу возможной кражи, сообщает газета Times. "Исчезновение двух престижных медалей Креста Виктории стоимостью 600 тысяч фунтов стерлингов из городского музея расследуется полицией... Полиция Эссекса подтвердила, что проводит расследование по факту кражи, хотя в музее заявили, что никаких доказательств кражи нет", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, пропажа была обнаружена после плановой проверки в городском музее Челмсфорда. Согласно информации газеты, медали были вручены в 1857 году сержанту Уильяму Макуини из Эссекского полка и в 1900 году лейтенанту Фрэнсису Парсонсу за храбрость, проявленную во время Крымской и Англо-бурской войн.
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в мире, эссекс, великобритания
В мире, Эссекс, Великобритания
В Британии две высшие военные награды пропали из музея
В Британии две военные награды стоимостью 600 тысяч фунтов пропали из музея