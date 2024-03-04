https://ria.ru/20240304/koreya-1931023745.html

В КНДР начали удалять статьи с упоминанием объединения с Южной Кореей

В КНДР начали удалять статьи с упоминанием объединения с Южной Кореей - РИА Новости, 04.03.2024

В КНДР начали удалять статьи с упоминанием объединения с Южной Кореей

Северокорейские власти перешли к полноценной зачистке всего, что связано с политикой объединения с Южной Кореей, начав удалять в государственных СМИ статьи с... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:40

2024-03-04T14:40

2024-03-04T14:40

в мире

южная корея

ким чен ын

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корейский полуостров

север

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Северокорейские власти перешли к полноценной зачистке всего, что связано с политикой объединения с Южной Кореей, начав удалять в государственных СМИ статьи с упоминанием соответствующих выражений, сообщило агентство Рёнхап. "На сайте ЦТАК - северокорейского СМИ для зарубежной аудитории - на 4 марта полностью удалены ранее опубликованные статьи, в которых были связанные с объединением фразы, попавшие теперь в Северной Корее под запрет - "мирное объединение", "объединение Родины", "великая консолидация нации", "северная половина (Корейского полуострова)" и другие. Ранее с каждым выражением искались от нескольких до десятков статей", - пишет Рёнхап. Агентство отмечает, что с сайта исчезло даже заявление сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон с критикой южнокорейского президента и репортажи о проведении расширенного пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи, где упоминалось "объединение Родины". В последний раз эти статьи искались в конце прошлого месяца, из чего Рёнхап делает вывод, что удаление произошло в начале марта. Публикации с упоминанием тех же слов пропали и с официального сайта Нэнара ("Моя страна") северокорейского Издательства литературы на иностранных языках. При этом раздел, где публиковалась конституция страны, сейчас не работает, что, по мнению агентства, может быть связано с подготовкой новой редакции основного закона страны, в котором также не будет упоминаться перспектива объединения Кореи. В январе соответствующее предложение в ходе заседания северокорейского парламента сделал лидер страны Ким Чен Ын. На декабрьском пленуме ЦК ТПК председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын объявил о смене политики в отношении Южной Кореи, заявив, что "с этой Республикой Корея объединения никогда не случится". Он отметил, что "отношения между Севером и Югом больше не являются внутринациональными, однородными отношениями, а представляют собой отношений двух враждебных государств, двух воюющих государств, находящихся в состоянии войны". Впоследствии, выступая с посланием к сессии Верховного народного собрания, Ким Чен Ын отметил, что "лучше бы не использовать рудиментарные слова, вводящие в заблуждение о том, что Север и Юг - это одна и та же нация". Вскоре после этого в КНДР начали последовательно удаляться все символы объединения: перестали работать интернет-ресурсы, посвященные межкорейскому сотрудничеству, на северокорейском телевидении начали демонстрироваться карты Кореи, включающие только фактически подконтрольную Пхеньяну северную половину Корейского полуострова. В конце января в КНДР также был демонтирован располагавшийся на южной окраине Пхеньяна Монумент трех хартий объединения Родины, посвященный планам северокорейского руководства по воссоединению с Южной Кореей.

https://ria.ru/20240220/aurus-1928416024.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929677181.html

https://radiosputnik.ru/20240229/poslanie-1930352051.html

южная корея

корейский полуостров

север

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в мире, южная корея, ким чен ын, ким е чжон, корейский полуостров, север