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В Приморье будут судить гражданина Китая за контрабанду корней женьшеня - РИА Новости, 04.03.2024
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03:42 04.03.2024 (обновлено: 03:50 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/kontrabanda-1930906581.html
В Приморье будут судить гражданина Китая за контрабанду корней женьшеня
В Приморье будут судить гражданина Китая за контрабанду корней женьшеня - РИА Новости, 04.03.2024
В Приморье будут судить гражданина Китая за контрабанду корней женьшеня
В Приморье будут судить гражданина КНР, который пытался контрабандой вывезти за границу более 1709 корней женьшеня стоимостью более 2 миллионов рублей, сообщает РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T03:42
2024-03-04T03:50
китай
приморский край
происшествия
таможенный союз
евразийский экономический союз
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. В Приморье будут судить гражданина КНР, который пытался контрабандой вывезти за границу более 1709 корней женьшеня стоимостью более 2 миллионов рублей, сообщает Приморская транспортная прокуратура. По версии следствия, в сентябре 2023 года сотрудник иностранной транспортной компании приобрел в Приморье не менее 1709 корней женьшеня настоящего и спрятал их в кабине своего грузовика, после чего попытался пересечь границу через МАПП "Пограничный". "При прохождении таможенных процедур мужчина сокрыл от таможенного контроля корни женьшеня в количестве 1709 штук стоимостью более 2 миллионов рублей, не задекларировав их в установленном порядке. Части растений были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов при досмотре транспортного средства в зоне таможенного контроля пункта пропуска", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры. Отмечается, что по факту контрабанды было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Оно направлено в Пограничный районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20240127/kontrabanda-1923797294.html
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китай, приморский край, происшествия, таможенный союз, евразийский экономический союз
Китай, Приморский край, Происшествия, Таможенный союз, Евразийский экономический союз
В Приморье будут судить гражданина Китая за контрабанду корней женьшеня

В Приморье будут судить гражданина КНР за контрабанду 1,7 тысячи корней женьшеня

© РИА Новости / Руслан Кривобоксуд
суд - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. В Приморье будут судить гражданина КНР, который пытался контрабандой вывезти за границу более 1709 корней женьшеня стоимостью более 2 миллионов рублей, сообщает Приморская транспортная прокуратура.
По версии следствия, в сентябре 2023 года сотрудник иностранной транспортной компании приобрел в Приморье не менее 1709 корней женьшеня настоящего и спрятал их в кабине своего грузовика, после чего попытался пересечь границу через МАПП "Пограничный".
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"При прохождении таможенных процедур мужчина сокрыл от таможенного контроля корни женьшеня в количестве 1709 штук стоимостью более 2 миллионов рублей, не задекларировав их в установленном порядке. Части растений были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов при досмотре транспортного средства в зоне таможенного контроля пункта пропуска", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.
Отмечается, что по факту контрабанды было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Оно направлено в Пограничный районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.
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КитайПриморский крайПроисшествияТаможенный союзЕвразийский экономический союз
 
 
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