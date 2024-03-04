https://ria.ru/20240304/kontrabanda-1930906581.html

В Приморье будут судить гражданина Китая за контрабанду корней женьшеня

В Приморье будут судить гражданина Китая за контрабанду корней женьшеня - РИА Новости, 04.03.2024

В Приморье будут судить гражданина Китая за контрабанду корней женьшеня

В Приморье будут судить гражданина КНР, который пытался контрабандой вывезти за границу более 1709 корней женьшеня стоимостью более 2 миллионов рублей, сообщает РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T03:42

2024-03-04T03:42

2024-03-04T03:50

китай

приморский край

происшествия

таможенный союз

евразийский экономический союз

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мар – РИА Новости. В Приморье будут судить гражданина КНР, который пытался контрабандой вывезти за границу более 1709 корней женьшеня стоимостью более 2 миллионов рублей, сообщает Приморская транспортная прокуратура. По версии следствия, в сентябре 2023 года сотрудник иностранной транспортной компании приобрел в Приморье не менее 1709 корней женьшеня настоящего и спрятал их в кабине своего грузовика, после чего попытался пересечь границу через МАПП "Пограничный". "При прохождении таможенных процедур мужчина сокрыл от таможенного контроля корни женьшеня в количестве 1709 штук стоимостью более 2 миллионов рублей, не задекларировав их в установленном порядке. Части растений были обнаружены и изъяты сотрудниками правоохранительных органов при досмотре транспортного средства в зоне таможенного контроля пункта пропуска", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры. Отмечается, что по факту контрабанды было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Оно направлено в Пограничный районный суд Приморского края для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240127/kontrabanda-1923797294.html

https://ria.ru/20231129/kontrabanda-1912522749.html

китай

приморский край

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китай, приморский край, происшествия, таможенный союз, евразийский экономический союз