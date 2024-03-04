https://ria.ru/20240304/konflikt-1931016331.html

Медведев: для Запада конфликт на Украине стал противостоянием цивилизаций

Медведев: для Запада конфликт на Украине стал противостоянием цивилизаций - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев: для Запада конфликт на Украине стал противостоянием цивилизаций

Для Запада конфликт вокруг Украины превратился сегодня в противостояние двух цивилизаций: общерусский и западной, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:18

2024-03-04T14:18

2024-03-04T14:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий медведев

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Для Запада конфликт вокруг Украины превратился сегодня в противостояние двух цивилизаций: общерусский и западной, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Для Запада конфликт вокруг Украины превратился сегодня в противостояние двух цивилизаций: нашей общерусской. или российской, сердцевиной которой являются территории России, Беларуси и Украины, и западной. Вроде, впрямую наши противники идти против нас боятся… поэтому стенобитным орудием против России они сделали нынешнюю неонацистскую Украину", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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украина, россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024