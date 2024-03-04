Рейтинг@Mail.ru
Медведев: для Запада конфликт на Украине стал противостоянием цивилизаций - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/konflikt-1931016331.html
Медведев: для Запада конфликт на Украине стал противостоянием цивилизаций
Медведев: для Запада конфликт на Украине стал противостоянием цивилизаций - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев: для Запада конфликт на Украине стал противостоянием цивилизаций
Для Запада конфликт вокруг Украины превратился сегодня в противостояние двух цивилизаций: общерусский и западной, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:18
2024-03-04T14:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий медведев
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
в мире
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931007185_0:240:3156:2015_1920x0_80_0_0_5af9398287fdadf48dcbbae304c75d6f.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Для Запада конфликт вокруг Украины превратился сегодня в противостояние двух цивилизаций: общерусский и западной, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Для Запада конфликт вокруг Украины превратился сегодня в противостояние двух цивилизаций: нашей общерусской. или российской, сердцевиной которой являются территории России, Беларуси и Украины, и западной. Вроде, впрямую наши противники идти против нас боятся… поэтому стенобитным орудием против России они сделали нынешнюю неонацистскую Украину", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931007185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7bf138a5892b6a8789ec108115cb18a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, дмитрий медведев, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Медведев, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), В мире, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев: для Запада конфликт на Украине стал противостоянием цивилизаций

Медведев: для Запада конфликт на Украине превратился в борьбу двух цивилизаций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией Географические и стратегические границы в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает с лекцией "Географические и стратегические границы" в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Для Запада конфликт вокруг Украины превратился сегодня в противостояние двух цивилизаций: общерусский и западной, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«
"Для Запада конфликт вокруг Украины превратился сегодня в противостояние двух цивилизаций: нашей общерусской. или российской, сердцевиной которой являются территории России, Беларуси и Украины, и западной. Вроде, впрямую наши противники идти против нас боятся… поэтому стенобитным орудием против России они сделали нынешнюю неонацистскую Украину", - сказал Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
Мероприятие проходит в рамках на ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Запад превращает поражение Украины в свое собственное
2 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий МедведевРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)В миреВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала