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Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ - РИА Новости, 04.03.2024
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18:52 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/kino-1931086010.html
Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ
Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ - РИА Новости, 04.03.2024
Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ
Для популяризации российского кино в странах СНГ, например, в Узбекистане, необходимо его адаптировать, заявил гендиректор Института развития интернета (ИРИ)... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:52
2024-03-04T18:52
технологии
узбекистан
россия
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
снг
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Для популяризации российского кино в странах СНГ, например, в Узбекистане, необходимо его адаптировать, заявил гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. "Вопрос в том, что нет рекламы, нет адаптации для узбекского рынка, нет перевода, не приехали артисты показать, никто не вовлек думающие элиты, не поработал с критиками, не сделал мероприятие для прессы и блогеров, кинокритиков. Я сейчас описываю стандартный набор всего того, чем занимается производитель контента здесь, в России, или в любой другой стране мира, если хочет сделать проект успешным. Рынок, даже настолько лояльный к России и русскому языку, как Узбекистан, все равно нуждается в объяснении, переводе, расшифровке", - сказал Гореславский, отвечая на вопрос участницы дискуссии из Узбекистана о том, как популяризовать российское кино в странах СНГ. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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технологии, узбекистан, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, снг, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Технологии, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, СНГ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ

Глава ИРИ: для популяризации российского кино в СНГ необходимо его адаптировать

© Кинопрокатная компания "Атмосфера Кино"Кадр из фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита"
Кадр из фильма Михаила Локшина Мастер и Маргарита
© Кинопрокатная компания "Атмосфера Кино"
Кадр из фильма Михаила Локшина "Мастер и Маргарита". Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Для популяризации российского кино в странах СНГ, например, в Узбекистане, необходимо его адаптировать, заявил гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский.
«
"Вопрос в том, что нет рекламы, нет адаптации для узбекского рынка, нет перевода, не приехали артисты показать, никто не вовлек думающие элиты, не поработал с критиками, не сделал мероприятие для прессы и блогеров, кинокритиков. Я сейчас описываю стандартный набор всего того, чем занимается производитель контента здесь, в России, или в любой другой стране мира, если хочет сделать проект успешным. Рынок, даже настолько лояльный к России и русскому языку, как Узбекистан, все равно нуждается в объяснении, переводе, расшифровке", - сказал Гореславский, отвечая на вопрос участницы дискуссии из Узбекистана о том, как популяризовать российское кино в странах СНГ.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед
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ТехнологииУзбекистанРоссияВладимир ПутинВсемирный фестиваль молодежи — 2024СНГФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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