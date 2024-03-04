https://ria.ru/20240304/kino-1931086010.html

Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ

Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ - РИА Новости, 04.03.2024

Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ

Для популяризации российского кино в странах СНГ, например, в Узбекистане, необходимо его адаптировать, заявил гендиректор Института развития интернета (ИРИ)... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:52

2024-03-04T18:52

2024-03-04T18:52

технологии

узбекистан

россия

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

снг

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Для популяризации российского кино в странах СНГ, например, в Узбекистане, необходимо его адаптировать, заявил гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. "Вопрос в том, что нет рекламы, нет адаптации для узбекского рынка, нет перевода, не приехали артисты показать, никто не вовлек думающие элиты, не поработал с критиками, не сделал мероприятие для прессы и блогеров, кинокритиков. Я сейчас описываю стандартный набор всего того, чем занимается производитель контента здесь, в России, или в любой другой стране мира, если хочет сделать проект успешным. Рынок, даже настолько лояльный к России и русскому языку, как Узбекистан, все равно нуждается в объяснении, переводе, расшифровке", - сказал Гореславский, отвечая на вопрос участницы дискуссии из Узбекистана о том, как популяризовать российское кино в странах СНГ. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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технологии, узбекистан, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, снг, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)