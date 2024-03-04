https://ria.ru/20240304/kino-1931086010.html
Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ
Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ - РИА Новости, 04.03.2024
Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ
Для популяризации российского кино в странах СНГ, например, в Узбекистане, необходимо его адаптировать, заявил гендиректор Института развития интернета (ИРИ)... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T18:52
2024-03-04T18:52
2024-03-04T18:52
технологии
узбекистан
россия
владимир путин
всемирный фестиваль молодежи — 2024
снг
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923242998_0:149:2224:1400_1920x0_80_0_0_796fb04ef01115adced05082436a2323.jpg
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Для популяризации российского кино в странах СНГ, например, в Узбекистане, необходимо его адаптировать, заявил гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский. "Вопрос в том, что нет рекламы, нет адаптации для узбекского рынка, нет перевода, не приехали артисты показать, никто не вовлек думающие элиты, не поработал с критиками, не сделал мероприятие для прессы и блогеров, кинокритиков. Я сейчас описываю стандартный набор всего того, чем занимается производитель контента здесь, в России, или в любой другой стране мира, если хочет сделать проект успешным. Рынок, даже настолько лояльный к России и русскому языку, как Узбекистан, все равно нуждается в объяснении, переводе, расшифровке", - сказал Гореславский, отвечая на вопрос участницы дискуссии из Узбекистана о том, как популяризовать российское кино в странах СНГ. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/filmy-1931007790.html
узбекистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923242998_80:0:2144:1548_1920x0_80_0_0_49d21e5986a75c4a21813eaca5592cb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, узбекистан, россия, владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024, снг, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Технологии, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, СНГ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Глава ИРИ призвал адаптировать российское кино для популяризации в СНГ
Глава ИРИ: для популяризации российского кино в СНГ необходимо его адаптировать