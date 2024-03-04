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СМИ рассказали, с какими трудностями столкнулся спецназ в Карабулаке - РИА Новости, 04.03.2024
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15:05 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/karabulak-1931031040.html
СМИ рассказали, с какими трудностями столкнулся спецназ в Карабулаке
СМИ рассказали, с какими трудностями столкнулся спецназ в Карабулаке - РИА Новости, 04.03.2024
СМИ рассказали, с какими трудностями столкнулся спецназ в Карабулаке
Квартира, в которой скрывались ликвидированные в ингушском Карабулаке шестеро боевиков, была двухуровневой и превращена в крепость, из-за этого штурм силовиками РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:05
2024-03-04T15:05
происшествия
россия
республика ингушетия
спецоперация в ингушском карабулаке
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НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости. Квартира, в которой скрывались ликвидированные в ингушском Карабулаке шестеро боевиков, была двухуровневой и превращена в крепость, из-за этого штурм силовиками затянулся, сообщает газета "Коммерсант". "Штурм квартиры, которую заняли в ингушском городе Карабулаки боевики, затянулся, потому что жилье оказалось двухуровневым и оборонявшие его боевики, ведя огонь, перемещались с этажа на этаж по внутренним лестницам. К тому же квартиру участники бандподполья превратили в настоящую крепость, а сами они были неплохо вооружены", - пишет газета. В субботу на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Источник в силовых структурах Ингушетии сообщил РИА Новости, что главаря бандгруппы, 34-летнего Амирхана Гуражева, разыскивали с марта прошлого года, когда они с подельниками обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напали на полицейских в Малгобекском районе. В розыске также находился 24-летний житель Сунжи Зелимхан Цуроев, который был фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Он был под подпиской о невыезде, но в январе этого года скрылся, и его объявили в розыск. Среди ликвидированных боевиков также опознаны разыскиваемый за пропаганду терроризма 32-летний Тагир Цуроев, 26-летний Берс Чемурзиев и 23-летние Микаил Тутаев и Магомед Баркинхоев.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240303/kto-1930816487.html
https://ria.ru/20240303/ufsb-1930780637.html
россия
республика ингушетия
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60
происшествия, россия, республика ингушетия, спецоперация в ингушском карабулаке
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Спецоперация в ингушском Карабулаке
СМИ рассказали, с какими трудностями столкнулся спецназ в Карабулаке

Ъ: квартира, в которой скрывались боевики в Карабулаке, была двухуровневой

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости. Квартира, в которой скрывались ликвидированные в ингушском Карабулаке шестеро боевиков, была двухуровневой и превращена в крепость, из-за этого штурм силовиками затянулся, сообщает газета "Коммерсант".
"Штурм квартиры, которую заняли в ингушском городе Карабулаки боевики, затянулся, потому что жилье оказалось двухуровневым и оборонявшие его боевики, ведя огонь, перемещались с этажа на этаж по внутренним лестницам. К тому же квартиру участники бандподполья превратили в настоящую крепость, а сами они были неплохо вооружены", - пишет газета.
Кадры НАК с места спецоперации в Карабулаке
В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке
Вчера, 12:01
В субботу на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.
Источник в силовых структурах Ингушетии сообщил РИА Новости, что главаря бандгруппы, 34-летнего Амирхана Гуражева, разыскивали с марта прошлого года, когда они с подельниками обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напали на полицейских в Малгобекском районе. В розыске также находился 24-летний житель Сунжи Зелимхан Цуроев, который был фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Он был под подпиской о невыезде, но в январе этого года скрылся, и его объявили в розыск. Среди ликвидированных боевиков также опознаны разыскиваемый за пропаганду терроризма 32-летний Тагир Цуроев, 26-летний Берс Чемурзиев и 23-летние Микаил Тутаев и Магомед Баркинхоев.
* Запрещенная в России террористическая организация
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
УФСБ призвало не распространять недостоверную информацию о КТО в Карабулаке
Вчера, 00:24
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияСпецоперация в ингушском Карабулаке
 
 
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