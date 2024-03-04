https://ria.ru/20240304/karabulak-1931031040.html

СМИ рассказали, с какими трудностями столкнулся спецназ в Карабулаке

СМИ рассказали, с какими трудностями столкнулся спецназ в Карабулаке - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ рассказали, с какими трудностями столкнулся спецназ в Карабулаке

Квартира, в которой скрывались ликвидированные в ингушском Карабулаке шестеро боевиков, была двухуровневой и превращена в крепость, из-за этого штурм силовиками РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:05

2024-03-04T15:05

2024-03-04T15:05

происшествия

россия

республика ингушетия

спецоперация в ингушском карабулаке

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НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости. Квартира, в которой скрывались ликвидированные в ингушском Карабулаке шестеро боевиков, была двухуровневой и превращена в крепость, из-за этого штурм силовиками затянулся, сообщает газета "Коммерсант". "Штурм квартиры, которую заняли в ингушском городе Карабулаки боевики, затянулся, потому что жилье оказалось двухуровневым и оборонявшие его боевики, ведя огонь, перемещались с этажа на этаж по внутренним лестницам. К тому же квартиру участники бандподполья превратили в настоящую крепость, а сами они были неплохо вооружены", - пишет газета. В субботу на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Источник в силовых структурах Ингушетии сообщил РИА Новости, что главаря бандгруппы, 34-летнего Амирхана Гуражева, разыскивали с марта прошлого года, когда они с подельниками обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напали на полицейских в Малгобекском районе. В розыске также находился 24-летний житель Сунжи Зелимхан Цуроев, который был фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Он был под подпиской о невыезде, но в январе этого года скрылся, и его объявили в розыск. Среди ликвидированных боевиков также опознаны разыскиваемый за пропаганду терроризма 32-летний Тагир Цуроев, 26-летний Берс Чемурзиев и 23-летние Микаил Тутаев и Магомед Баркинхоев.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240303/kto-1930816487.html

https://ria.ru/20240303/ufsb-1930780637.html

россия

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, республика ингушетия, спецоперация в ингушском карабулаке