СМИ рассказали, с какими трудностями столкнулся спецназ в Карабулаке
Ъ: квартира, в которой скрывались боевики в Карабулаке, была двухуровневой
© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Карабулаке
НАЛЬЧИК, 4 мар – РИА Новости. Квартира, в которой скрывались ликвидированные в ингушском Карабулаке шестеро боевиков, была двухуровневой и превращена в крепость, из-за этого штурм силовиками затянулся, сообщает газета "Коммерсант".
"Штурм квартиры, которую заняли в ингушском городе Карабулаки боевики, затянулся, потому что жилье оказалось двухуровневым и оборонявшие его боевики, ведя огонь, перемещались с этажа на этаж по внутренним лестницам. К тому же квартиру участники бандподполья превратили в настоящую крепость, а сами они были неплохо вооружены", - пишет газета.
В субботу на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ* и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.
Источник в силовых структурах Ингушетии сообщил РИА Новости, что главаря бандгруппы, 34-летнего Амирхана Гуражева, разыскивали с марта прошлого года, когда они с подельниками обстреляли пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии и напали на полицейских в Малгобекском районе. В розыске также находился 24-летний житель Сунжи Зелимхан Цуроев, который был фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Он был под подпиской о невыезде, но в январе этого года скрылся, и его объявили в розыск. Среди ликвидированных боевиков также опознаны разыскиваемый за пропаганду терроризма 32-летний Тагир Цуроев, 26-летний Берс Чемурзиев и 23-летние Микаил Тутаев и Магомед Баркинхоев.
* Запрещенная в России террористическая организация