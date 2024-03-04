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В Москве начался капремонт корпуса №8 Боткинской больницы
В Москве начался капремонт корпуса №8 Боткинской больницы - РИА Новости, 04.03.2024
В Москве начался капремонт корпуса №8 Боткинской больницы
Специалисты rомплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению капитального ремонта корпуса №8 Боткинской больницы, сообщил журналистам в понедельник РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:25
2024-03-04T09:25
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты rомплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению капитального ремонта корпуса №8 Боткинской больницы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта корпуса №8 Боткинской больницы. Трехэтажное здание было построено в 1911 году, оно признано объектом культурного наследия и является частью архитектурного ансамбля больничного комплекса. Инженерные системы и часть конструкций корпуса находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в настоящее время проводится демонтаж напольных покрытий и стяжек полов, подвесных потолков, дверей, перегородок и усиление конструкций строения. "В рамках проекта заменим инженерные сети, так как прежние выработали свой ресурс, обновим крышу - выполним выборочную замену стропильной системы и обрешетки, сделаем новое кровельное покрытие площадью более 900 квадратных метров. Отремонтируем цокольную часть и перекрытия, отреставрируем фасад, укрепим проемы дверей и окон, выполним гидроизоляцию наружных стен подвала. В здании будут установлены лифт отечественного производства и технический подъемник", - рассказал Бирюков. По его словам, окна и двери заменят, выполнят их в соответствии с историческим обликом из твердых пород дерева. Обновят входные группы и сделают пандусы для маломобильных граждан. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что капитальный ремонт корпуса №8 Боткинской больницы планируется завершить в этом году. После этого там продолжит работать терапевтическое отделение. После окончания работ выполнят восстановительное благоустройство.
https://ria.ru/20240226/kapremont-1929594506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве начался капремонт корпуса №8 Боткинской больницы
Бирюков: капремонт корпуса №8 Боткинской больницы стартовал в Москве
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Специалисты rомплекса городского хозяйства Москвы приступили к проведению капитального ремонта корпуса №8 Боткинской больницы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта корпуса №8 Боткинской больницы. Трехэтажное здание было построено в 1911 году, оно признано объектом культурного наследия и является частью архитектурного ансамбля больничного комплекса. Инженерные системы и часть конструкций корпуса находились в неудовлетворительном состоянии, поэтому было принято решение о проведении капитального ремонта", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что в настоящее время проводится демонтаж напольных покрытий и стяжек полов, подвесных потолков, дверей, перегородок и усиление конструкций строения.
"В рамках проекта заменим инженерные сети, так как прежние выработали свой ресурс, обновим крышу - выполним выборочную замену стропильной системы и обрешетки, сделаем новое кровельное покрытие площадью более 900 квадратных метров. Отремонтируем цокольную часть и перекрытия, отреставрируем фасад, укрепим проемы дверей и окон, выполним гидроизоляцию наружных стен подвала. В здании будут установлены лифт отечественного производства и технический подъемник", - рассказал Бирюков.
По его словам, окна и двери заменят, выполнят их в соответствии с историческим обликом из твердых пород дерева. Обновят входные группы и сделают пандусы для маломобильных граждан.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что капитальный ремонт корпуса №8 Боткинской больницы планируется завершить в этом году. После этого там продолжит работать терапевтическое отделение. После окончания работ выполнят восстановительное благоустройство.
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