https://ria.ru/20240304/kallas-1930953592.html

СМИ: в Евросоюзе не хотят, чтобы премьер Эстонии возглавила евродипломатию

СМИ: в Евросоюзе не хотят, чтобы премьер Эстонии возглавила евродипломатию - РИА Новости, 04.03.2024

СМИ: в Евросоюзе не хотят, чтобы премьер Эстонии возглавила евродипломатию

В ЕС не хотят видеть премьера Эстонии Каю Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак", сообщает газета... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:13

2024-03-04T11:13

2024-03-04T11:13

в мире

эстония

кайя каллас

евросоюз

жозеп боррель

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В ЕС не хотят видеть премьера Эстонии Каю Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей "нравится есть россиян на завтрак", сообщает газета Politico со ссылкой на источники. По информации издания, в Брюсселе в течение нескольких месяцев обсуждали, что Каллас может претендовать на роль преемницы Жозепа Борреля. Ряд высокопоставленных европейских чиновников также ожидают, что ее кандидатуру поддержит президент Франции Эммануэль Макрон. Однако должностное лицо из ЕС, которое пожелало остаться неизвестным, подчеркнуло, что идея назначения премьера Эстонии на должность дипломата блока до сих пор вызывает сложные чувства в некоторых странах союза. "Я не думаю, что Франция и Германия согласятся на это, по той же причине, по которой она не подошла для работы в НАТО. Неужели мы ставим на эту должность кого-то, кому нравится есть россиян на завтрак?" - добавил чиновник. В мае прошлого года агентство Рейтер передавало, что ряд стран НАТО считают, что Каллас придерживается слишком воинственной позиции по отношению к России, чтобы возглавить альянс. Ранее бывший посол РФ в Эстонии Владимир Липаев заявлял, что атмосфера русофобии нагнетается в Эстонии, причем это исходит от руководства страны.

https://ria.ru/20240225/bayden-1929336996.html

https://ria.ru/20231115/kallas-1909496845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эстония, кайя каллас, евросоюз, жозеп боррель