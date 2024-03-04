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Подростки избили мужчину в московском метро - РИА Новости, 04.03.2024
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16:43 04.03.2024 (обновлено: 16:45 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/izbienie-1931057012.html
Подростки избили мужчину в московском метро
Подростки избили мужчину в московском метро - РИА Новости, 04.03.2024
Подростки избили мужчину в московском метро
Подростки избили незнакомого мужчину в метро Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:43
2024-03-04T16:45
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подростки избили незнакомого мужчину в метро Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). По данным следствия, фигуранты, находясь на одной из станций столичного метро, беспричинно подвергли избиению незнакомого мужчину", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что нападавшими оказались 17-летние москвичи, они будут доставлены для проведения следственных действий. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
Подростки избили мужчину в московском метро

СК возбудил уголовное дело после избиения подростками мужчины в московском метро

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подростки избили незнакомого мужчину в метро Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). По данным следствия, фигуранты, находясь на одной из станций столичного метро, беспричинно подвергли избиению незнакомого мужчину", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что нападавшими оказались 17-летние москвичи, они будут доставлены для проведения следственных действий.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
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