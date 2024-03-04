https://ria.ru/20240304/izbienie-1931057012.html

Подростки избили мужчину в московском метро

Подростки избили мужчину в московском метро - РИА Новости, 04.03.2024

Подростки избили мужчину в московском метро

Подростки избили незнакомого мужчину в метро Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:43

2024-03-04T16:43

2024-03-04T16:45

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Подростки избили незнакомого мужчину в метро Москвы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело по признаку преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). По данным следствия, фигуранты, находясь на одной из станций столичного метро, беспричинно подвергли избиению незнакомого мужчину", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что нападавшими оказались 17-летние москвичи, они будут доставлены для проведения следственных действий. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения.

https://ria.ru/20240126/metro-1923585718.html

москва

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), москва