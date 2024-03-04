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Крым подготовит еще два иска к Украине из-за энергоблокады - РИА Новости, 04.03.2024
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12:23 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/iski-1930978759.html
Крым подготовит еще два иска к Украине из-за энергоблокады
Крым подготовит еще два иска к Украине из-за энергоблокады - РИА Новости, 04.03.2024
Крым подготовит еще два иска к Украине из-за энергоблокады
Крым подготовит еще два иска по взысканию компенсации с Украины за энергетическую блокаду, общая сумма ущерба может превысить 9 триллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:23
2024-03-04T12:23
украина
херсонская область
краснодарский край
владимир константинов
укрэнерго
в мире
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Крым подготовит еще два иска по взысканию компенсации с Украины за энергетическую блокаду, общая сумма ущерба может превысить 9 триллионов рублей, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов. Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго". "Этот иск только по бюджету Крыма. Дальше рабочей группой готовится иск от предприятий, которые понесли ущерб в результате энергоблокады, и самостоятельно готовит общественная палата от народа Крыма по возмещению ущерба уже физическим лицам", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24". "Иск от организаций – он формируется. Там тоже сумма будет очень значительная, потому что убытки понесли очень крупные наши предприятия, у которых энергозависимость очень высокая. Работа также идет по линии общественности. Вполне возможно, общая сумма ущерба от энергоблокады превысит 9 триллионов рублей", - добавил глава парламента. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
https://ria.ru/20231010/krym-1901653099.html
https://ria.ru/20240229/krym-1930109165.html
украина
херсонская область
краснодарский край
республика крым
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украина, херсонская область , краснодарский край, владимир константинов, укрэнерго, в мире, республика крым
Украина, Херсонская область , Краснодарский край, Владимир Константинов, Укрэнерго, В мире, Республика Крым
Крым подготовит еще два иска к Украине из-за энергоблокады

Константинов: Крым подготовит еще два иска к Украине из-за энергоблокады

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Крым подготовит еще два иска по взысканию компенсации с Украины за энергетическую блокаду, общая сумма ущерба может превысить 9 триллионов рублей, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго".
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"Этот иск только по бюджету Крыма. Дальше рабочей группой готовится иск от предприятий, которые понесли ущерб в результате энергоблокады, и самостоятельно готовит общественная палата от народа Крыма по возмещению ущерба уже физическим лицам", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
"Иск от организаций – он формируется. Там тоже сумма будет очень значительная, потому что убытки понесли очень крупные наши предприятия, у которых энергозависимость очень высокая. Работа также идет по линии общественности. Вполне возможно, общая сумма ущерба от энергоблокады превысит 9 триллионов рублей", - добавил глава парламента.
Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.
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УкраинаХерсонская областьКраснодарский крайВладимир КонстантиновУкрэнергоВ миреРеспублика Крым
 
 
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