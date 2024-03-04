https://ria.ru/20240304/iski-1930978759.html

Крым подготовит еще два иска к Украине из-за энергоблокады

Крым подготовит еще два иска к Украине из-за энергоблокады - РИА Новости, 04.03.2024

Крым подготовит еще два иска к Украине из-за энергоблокады

Крым подготовит еще два иска по взысканию компенсации с Украины за энергетическую блокаду, общая сумма ущерба может превысить 9 триллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:23

2024-03-04T12:23

2024-03-04T12:23

украина

херсонская область

краснодарский край

владимир константинов

укрэнерго

в мире

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Крым подготовит еще два иска по взысканию компенсации с Украины за энергетическую блокаду, общая сумма ущерба может превысить 9 триллионов рублей, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов. Арбитражный суд Крыма в понедельник зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому минэнерго и "Укрэнерго". "Этот иск только по бюджету Крыма. Дальше рабочей группой готовится иск от предприятий, которые понесли ущерб в результате энергоблокады, и самостоятельно готовит общественная палата от народа Крыма по возмещению ущерба уже физическим лицам", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24". "Иск от организаций – он формируется. Там тоже сумма будет очень значительная, потому что убытки понесли очень крупные наши предприятия, у которых энергозависимость очень высокая. Работа также идет по линии общественности. Вполне возможно, общая сумма ущерба от энергоблокады превысит 9 триллионов рублей", - добавил глава парламента. Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая, нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.

https://ria.ru/20231010/krym-1901653099.html

https://ria.ru/20240229/krym-1930109165.html

украина

херсонская область

краснодарский край

республика крым

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украина, херсонская область , краснодарский край, владимир константинов, укрэнерго, в мире, республика крым