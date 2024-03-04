https://ria.ru/20240304/investitsii-1931010176.html

Собянин заявил о высокой динамике инвестиций в Москве

Собянин заявил о высокой динамике инвестиций в Москве - РИА Новости, 04.03.2024

Собянин заявил о высокой динамике инвестиций в Москве

Москва демонстрирует очень высокую динамику инвестиций, доложил мэр Москвы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в понедельник. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:55

2024-03-04T13:55

2024-03-04T14:15

москва

экономика

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва демонстрирует очень высокую динамику инвестиций, доложил мэр Москвы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в понедельник. "Инвестиции, если посмотреть, что с ними происходит в разные годы по-разному, но если взять более крупные периоды, трехлетние, например с 2009 по 2011 год у нас объем инвестиций с 2 триллионов вырос до 17. Даже в сопоставимых ценах это 3,7 раза. Это и жилье, и здания, и машины, и оборудование, которе закупается, и интеллектуальная собственность. То есть город демонстрирует очень высокую динамику благодаря вашей поддержке, правительства, и, конечно, москвичам, которые активно работают и не теряют оптимизма", - сказал Собянин.Как уточняется на сайте мэра и правительства столицы, в 2021–2023 годах объем инвестиций в основной капитал составил 17,8 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах в 3,7 раза больше, чем за три года с 2009 по 2011 годы, когда он составил 2,3 триллиона рублей.В свою очередь, мэр добавил в своем Telegram-канале, что государственные и частные инвестиции достигли 6,9 триллиона рублей."Как сказал президент, столица - центр науки, образования, промышленности. И всё, что происходит в Москве, очень важно для экономики России. Мы это понимаем и делаем максимум для того, чтобы наш город и дальше оставался локомотивом развития всей страны", - написал Собянин.

https://ria.ru/20240219/moskva-1928151082.html

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москва, экономика, сергей собянин, владимир путин