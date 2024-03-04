Рейтинг@Mail.ru
Собянин заявил о высокой динамике инвестиций в Москве - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 04.03.2024 (обновлено: 14:15 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/investitsii-1931010176.html
Собянин заявил о высокой динамике инвестиций в Москве
Собянин заявил о высокой динамике инвестиций в Москве - РИА Новости, 04.03.2024
Собянин заявил о высокой динамике инвестиций в Москве
Москва демонстрирует очень высокую динамику инвестиций, доложил мэр Москвы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в понедельник. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:55
2024-03-04T14:15
москва
экономика
сергей собянин
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855438892_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_ee666796134a4d422598dc599897d4ee.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва демонстрирует очень высокую динамику инвестиций, доложил мэр Москвы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в понедельник. "Инвестиции, если посмотреть, что с ними происходит в разные годы по-разному, но если взять более крупные периоды, трехлетние, например с 2009 по 2011 год у нас объем инвестиций с 2 триллионов вырос до 17. Даже в сопоставимых ценах это 3,7 раза. Это и жилье, и здания, и машины, и оборудование, которе закупается, и интеллектуальная собственность. То есть город демонстрирует очень высокую динамику благодаря вашей поддержке, правительства, и, конечно, москвичам, которые активно работают и не теряют оптимизма", - сказал Собянин.Как уточняется на сайте мэра и правительства столицы, в 2021–2023 годах объем инвестиций в основной капитал составил 17,8 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах в 3,7 раза больше, чем за три года с 2009 по 2011 годы, когда он составил 2,3 триллиона рублей.В свою очередь, мэр добавил в своем Telegram-канале, что государственные и частные инвестиции достигли 6,9 триллиона рублей."Как сказал президент, столица - центр науки, образования, промышленности. И всё, что происходит в Москве, очень важно для экономики России. Мы это понимаем и делаем максимум для того, чтобы наш город и дальше оставался локомотивом развития всей страны", - написал Собянин.
https://ria.ru/20240219/moskva-1928151082.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855438892_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_0822ffb0e3d4f89316c8771ded49afdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, экономика, сергей собянин, владимир путин
Москва, Экономика, Сергей Собянин, Владимир Путин
Собянин заявил о высокой динамике инвестиций в Москве

Собянин доложил Путину, что Москва демонстрирует высокую динамику инвестиций

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Москва демонстрирует очень высокую динамику инвестиций, доложил мэр Москвы Сергей Собянин президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в понедельник.
«
"Инвестиции, если посмотреть, что с ними происходит в разные годы по-разному, но если взять более крупные периоды, трехлетние, например с 2009 по 2011 год у нас объем инвестиций с 2 триллионов вырос до 17. Даже в сопоставимых ценах это 3,7 раза. Это и жилье, и здания, и машины, и оборудование, которе закупается, и интеллектуальная собственность. То есть город демонстрирует очень высокую динамику благодаря вашей поддержке, правительства, и, конечно, москвичам, которые активно работают и не теряют оптимизма", - сказал Собянин.
Как уточняется на сайте мэра и правительства столицы, в 2021–2023 годах объем инвестиций в основной капитал составил 17,8 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах в 3,7 раза больше, чем за три года с 2009 по 2011 годы, когда он составил 2,3 триллиона рублей.
В свою очередь, мэр добавил в своем Telegram-канале, что государственные и частные инвестиции достигли 6,9 триллиона рублей.
"Как сказал президент, столица - центр науки, образования, промышленности. И всё, что происходит в Москве, очень важно для экономики России. Мы это понимаем и делаем максимум для того, чтобы наш город и дальше оставался локомотивом развития всей страны", - написал Собянин.
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Собянин спрогнозировал численность населения Москвы к 2030 году
19 февраля, 07:33
 
МоскваЭкономикаСергей СобянинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала