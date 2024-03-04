https://ria.ru/20240304/infrastruktura-1930923649.html
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура - РИА Новости, 04.03.2024
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении объекта критической РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:18
2024-03-04T09:18
2024-03-04T09:18
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в Telegram-канале о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона. "В области зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры", - написал Прокудин. О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, Прокудин не уточнил. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области пострадала инфраструктура
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении критической инфраструктуры