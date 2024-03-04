https://ria.ru/20240304/informatsiya-1931064297.html

МИД напомнил об альтернативных источниках информации в России

МИД напомнил об альтернативных источниках информации в России - РИА Новости, 04.03.2024

МИД напомнил об альтернативных источниках информации в России

У россиян есть альтернативные источники информации, тогда как жители стран НАТО живут "в абсолютном информационном вакууме", заявила официальный представитель... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:09

2024-03-04T17:09

2024-03-04T17:09

россия

нато

мария захарова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

европа

берлин (город)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

в мире

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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. У россиян есть альтернативные источники информации, тогда как жители стран НАТО живут "в абсолютном информационном вакууме", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Наши люди, у них есть альтернативные источники информации, в отличие от тех же самых жителей стран НАТО... У нас нету информационной блокады информации ни из какой страны. Вы же прекрасно знаете, вы хотите прочитать американские СМИ, пожалуйста, вы открываете сайты, вы пользуетесь переводчиками. К вам никто не приходит домой и не говорит: "А почему это вот вы вчера почитали такую-то новость?". А там люди живут в абсолютном информационном вакууме", — сказала Захарова "на полях" Всемирного фестиваля молодежи. Она отметила, что у людей в разных странах должны быть равные возможности доступа к информации. Захарова обратилась к ситуации вокруг давления властей европейских стран на российские СМИ. "Один из последних примеров: полтора — два года назад наш телеканал RT, который только-только начинал вещание на немецком языке, был буквально по требованию, так сказать, через соответствующее давление со стороны Берлина изъят из сетки вещания, со спутников, которые вещали на территории Европы. Что же это такое, как не изъятие у людей, у тех же самых европейцев, равных возможностей доступа к информации?", — добавила она. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

россия

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россия, нато, мария захарова, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), европа, берлин (город), всемирный фестиваль молодежи — 2024, в мире