https://ria.ru/20240304/grossi-1931046244.html

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным - РИА Новости, 04.03.2024

Гендиректор МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву, об этом он заявил на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:04

2024-03-04T16:04

2024-03-04T16:04

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владимир путин

рафаэль гросси

магатэ

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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник. "Я бы ожидал от России официального сообщения об этом… но, конечно, пока российские власти не подтвердят это, я не должен делать этого сам. Но таково намерение", - сказал Гросси журналистам, отвечая на просьбу, может ли он подтвердить, что встретится с Путиным в ходе своего визита в Россию. Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

https://ria.ru/20240301/zaes-1930390371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ