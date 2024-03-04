Гендиректор МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным
Гросси заявил, что в предстоящий визит в Москву хочет встретиться с Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.
"Я бы ожидал от России официального сообщения об этом… но, конечно, пока российские власти не подтвердят это, я не должен делать этого сам. Но таково намерение", - сказал Гросси журналистам, отвечая на просьбу, может ли он подтвердить, что встретится с Путиным в ходе своего визита в Россию.
Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.