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Гендиректор МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным - РИА Новости, 04.03.2024
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16:04 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/grossi-1931046244.html
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным - РИА Новости, 04.03.2024
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву, об этом он заявил на... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:04
2024-03-04T16:04
в мире
россия
владимир путин
рафаэль гросси
магатэ
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник. "Я бы ожидал от России официального сообщения об этом… но, конечно, пока российские власти не подтвердят это, я не должен делать этого сам. Но таково намерение", - сказал Гросси журналистам, отвечая на просьбу, может ли он подтвердить, что встретится с Путиным в ходе своего визита в Россию. Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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в мире, россия, владимир путин, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Россия, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным

Гросси заявил, что в предстоящий визит в Москву хочет встретиться с Путиным

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе своего визита в Москву, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.
"Я бы ожидал от России официального сообщения об этом… но, конечно, пока российские власти не подтвердят это, я не должен делать этого сам. Но таково намерение", - сказал Гросси журналистам, отвечая на просьбу, может ли он подтвердить, что встретится с Путиным в ходе своего визита в Россию.
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Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
В ноябре прошлого года Киев совершил атаку дронами по Энергодару, чтобы создать угрозу техногенной катастрофы на ЗАЭС и сорвать ротацию сотрудников МАГАТЭ, сообщали в МО РФ. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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