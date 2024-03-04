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Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник
Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник - РИА Новости, 04.03.2024
Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен во вторник направиться с визитом в Россию, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:08
2024-03-04T15:08
2024-03-04T15:22
россия
магатэ
в мире
рафаэль гросси
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен во вторник направиться с визитом в Россию, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник."В принципе, да", - сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста, отправится ли он в Россию завтра."Но, конечно, вы знаете, что, согласно дипломатической практике, я должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне. Но, по идее, это да", - уточнил гендиректор.Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси
Россия, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси
Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник
Гросси сообщил, что 5 марта планирует отправиться с визитом в Россию
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен во вторник направиться с визитом в Россию, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.
"В принципе, да", - сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста, отправится ли он в Россию завтра.
"Но, конечно, вы знаете, что, согласно дипломатической практике, я должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне. Но, по идее, это да", - уточнил гендиректор.
Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС
.
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