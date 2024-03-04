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Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник - РИА Новости, 04.03.2024
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15:08 04.03.2024 (обновлено: 15:22 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/grossi-1931031941.html
Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник
Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник - РИА Новости, 04.03.2024
Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен во вторник направиться с визитом в Россию, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:08
2024-03-04T15:22
россия
магатэ
в мире
рафаэль гросси
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен во вторник направиться с визитом в Россию, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник."В принципе, да", - сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста, отправится ли он в Россию завтра."Но, конечно, вы знаете, что, согласно дипломатической практике, я должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне. Но, по идее, это да", - уточнил гендиректор.Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.
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россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси
Россия, МАГАТЭ, В мире, Рафаэль Гросси
Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник

Гросси сообщил, что 5 марта планирует отправиться с визитом в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен во вторник направиться с визитом в Россию, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник.
"В принципе, да", - сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста, отправится ли он в Россию завтра.
"Но, конечно, вы знаете, что, согласно дипломатической практике, я должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне. Но, по идее, это да", - уточнил гендиректор.
Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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РоссияМАГАТЭВ миреРафаэль Гросси
 
 
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