https://ria.ru/20240304/grossi-1931031941.html

Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник

Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник - РИА Новости, 04.03.2024

Генсек МАГАТЭ анонсировал визит в Россию во вторник

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен во вторник направиться с визитом в Россию, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:08

2024-03-04T15:08

2024-03-04T15:22

россия

магатэ

в мире

рафаэль гросси

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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен во вторник направиться с визитом в Россию, об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник."В принципе, да", - сказал Гросси, отвечая на вопрос журналиста, отправится ли он в Россию завтра."Но, конечно, вы знаете, что, согласно дипломатической практике, я должен оставить возможность сделать анонс российской принимающей стороне. Но, по идее, это да", - уточнил гендиректор.Ранее сообщалось, что Гросси намерен отправиться в Россию в начале марта для проведения консультаций на высоком уровне. Гендиректор отмечал, что в ходе своего визита в РФ продолжит обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20240301/zaes-1930390371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, магатэ, в мире, рафаэль гросси