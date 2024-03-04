https://ria.ru/20240304/golosovanie-1931033063.html
ВТБ проводит голосование за имя дальневосточного леопарда
ВТБ проводит голосование за имя дальневосточного леопарда - РИА Новости, 04.03.2024
ВТБ проводит голосование за имя дальневосточного леопарда
Банк ВТБ, поддерживающий национальный парк "Земля леопарда", получил право дать имена большой семье дальневосточных кошек – первой свое имя получит мама троих... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T15:13
2024-03-04T15:13
2024-03-04T15:13
втб
фгбу "земля леопарда"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931031345_0:239:1280:959_1920x0_80_0_0_06647651a120fd402e21953a59a001dd.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Банк ВТБ, поддерживающий национальный парк "Земля леопарда", получил право дать имена большой семье дальневосточных кошек – первой свое имя получит мама троих котят, сообщает пресс-служба банка. "Поддержка проектов по сохранению биоразнообразия нашей страны занимает особое место в благотворительной деятельности ВТБ. Мы присоединились к программе "Хранители леопарда" и получили возможность дать имена целой семье: маме и ее трем котятам. Мы с нетерпением ждем результатов голосования и с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой привели в пресс-службе. Самка леопарда, которой предстоит первой получить свое имя, попала в объективы фотокамер в 2016 году. Сейчас ей около семи лет. На голосование, которое проходит в телеграм-канале ВТБ, выдвинуто несколько имен: Герда, Злата, Капиталина, Муза, Русана. Программа "Хранитель леопарда" запущена ФГБУ "Земля леопарда" в 2014 году, чтобы привлечь внимание к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. За 10 лет работы национального парка популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в три раза с 35 до 125 особей, напомнили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, фгбу "земля леопарда"
ВТБ, ФГБУ "Земля леопарда"
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Банк ВТБ, поддерживающий национальный парк "Земля леопарда", получил право дать имена большой семье дальневосточных кошек – первой свое имя получит мама троих котят, сообщает пресс-служба банка.
«
"Поддержка проектов по сохранению биоразнообразия нашей страны занимает особое место в благотворительной деятельности ВТБ. Мы присоединились к программе "Хранители леопарда" и получили возможность дать имена целой семье: маме и ее трем котятам. Мы с нетерпением ждем результатов голосования и с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой привели в пресс-службе.
Самка леопарда, которой предстоит первой получить свое имя, попала в объективы фотокамер в 2016 году. Сейчас ей около семи лет. На голосование, которое проходит в телеграм-канале ВТБ, выдвинуто несколько имен: Герда, Злата, Капиталина, Муза, Русана.
Программа "Хранитель леопарда" запущена ФГБУ "Земля леопарда
" в 2014 году, чтобы привлечь внимание к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. За 10 лет работы национального парка популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в три раза с 35 до 125 особей, напомнили в пресс-службе.
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