https://ria.ru/20240304/golosovanie-1931033063.html

ВТБ проводит голосование за имя дальневосточного леопарда

ВТБ проводит голосование за имя дальневосточного леопарда - РИА Новости, 04.03.2024

ВТБ проводит голосование за имя дальневосточного леопарда

Банк ВТБ, поддерживающий национальный парк "Земля леопарда", получил право дать имена большой семье дальневосточных кошек – первой свое имя получит мама троих... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:13

2024-03-04T15:13

2024-03-04T15:13

втб

фгбу "земля леопарда"

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Банк ВТБ, поддерживающий национальный парк "Земля леопарда", получил право дать имена большой семье дальневосточных кошек – первой свое имя получит мама троих котят, сообщает пресс-служба банка. "Поддержка проектов по сохранению биоразнообразия нашей страны занимает особое место в благотворительной деятельности ВТБ. Мы присоединились к программе "Хранители леопарда" и получили возможность дать имена целой семье: маме и ее трем котятам. Мы с нетерпением ждем результатов голосования и с большим вниманием будем наблюдать за жизнью этих удивительных грациозных животных", – сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева, слова которой привели в пресс-службе. Самка леопарда, которой предстоит первой получить свое имя, попала в объективы фотокамер в 2016 году. Сейчас ей около семи лет. На голосование, которое проходит в телеграм-канале ВТБ, выдвинуто несколько имен: Герда, Злата, Капиталина, Муза, Русана. Программа "Хранитель леопарда" запущена ФГБУ "Земля леопарда" в 2014 году, чтобы привлечь внимание к работе по сохранению редчайшей крупной кошки мира. За 10 лет работы национального парка популяция дальневосточного леопарда выросла более чем в три раза с 35 до 125 особей, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240301/raschety-1930470122.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, фгбу "земля леопарда"