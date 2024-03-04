Голикова рассказала о планах трудоустройства в проекте "Профессионалитет"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Около 85% обучающихся по программам проекта "Профессионалитет" к 2028 году, согласно плану, должны быть трудоустроены по своим направлениям, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "К 2028 году (в рамках проекта "Профессионалитет" планируется выпустить - ред.) один миллион специалистов, которые требуются по востребованным специальностям, и (планируется - ред.) модернизация всей системы среднего профессионального образования. Мы предполагаем, что в рамках "Профессионалитета" уже 85% ребят, которые будут готовиться, будут трудоустраиваться на те направления, по которым они готовились", - сказал Голикова журналистам на выставке "Россия". Она объяснила, что в рамках нового национального проекта "Кадры", о появлении которого объявил президент России Владимир Путин, планируется привести подготавливаемые кадры и контрольные цифры приема в соответствие с новыми приоритетами. "Ну и конечно, (подразумевается - ред.) дополнительная профессиональная подготовка, потому что на сегодняшний день, хотя ситуация меняется… мы видим, что структурная безработица, которая есть на рынке, то есть несоответствие профессий, начинает меняться", - добавила Голикова о нацпроекте.
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Около 85% обучающихся по программам проекта "Профессионалитет" к 2028 году, согласно плану, должны быть трудоустроены по своим направлениям, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К 2028 году (в рамках проекта "Профессионалитет" планируется выпустить - ред.) один миллион специалистов, которые требуются по востребованным специальностям, и (планируется - ред.) модернизация всей системы среднего профессионального образования. Мы предполагаем, что в рамках "Профессионалитета" уже 85% ребят, которые будут готовиться, будут трудоустраиваться на те направления, по которым они готовились", - сказал Голикова журналистам на выставке "Россия".
Она объяснила, что в рамках нового национального проекта "Кадры", о появлении которого объявил президент России Владимир Путин, планируется привести подготавливаемые кадры и контрольные цифры приема в соответствие с новыми приоритетами.
"Ну и конечно, (подразумевается - ред.) дополнительная профессиональная подготовка, потому что на сегодняшний день, хотя ситуация меняется… мы видим, что структурная безработица, которая есть на рынке, то есть несоответствие профессий, начинает меняться", - добавила Голикова о нацпроекте.
Голикова рассказала о нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь"
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.