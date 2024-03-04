https://ria.ru/20240304/golikova-1931064580.html

Голикова рассказала о планах трудоустройства в проекте "Профессионалитет"

Голикова рассказала о планах трудоустройства в проекте "Профессионалитет" - РИА Новости, 04.03.2024

Голикова рассказала о планах трудоустройства в проекте "Профессионалитет"

Около 85% обучающихся по программам проекта "Профессионалитет" к 2028 году, согласно плану, должны быть трудоустроены по своим направлениям, сообщила... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:10

2024-03-04T17:10

2024-03-04T17:10

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

татьяна голикова

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Около 85% обучающихся по программам проекта "Профессионалитет" к 2028 году, согласно плану, должны быть трудоустроены по своим направлениям, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "К 2028 году (в рамках проекта "Профессионалитет" планируется выпустить - ред.) один миллион специалистов, которые требуются по востребованным специальностям, и (планируется - ред.) модернизация всей системы среднего профессионального образования. Мы предполагаем, что в рамках "Профессионалитета" уже 85% ребят, которые будут готовиться, будут трудоустраиваться на те направления, по которым они готовились", - сказал Голикова журналистам на выставке "Россия". Она объяснила, что в рамках нового национального проекта "Кадры", о появлении которого объявил президент России Владимир Путин, планируется привести подготавливаемые кадры и контрольные цифры приема в соответствие с новыми приоритетами. "Ну и конечно, (подразумевается - ред.) дополнительная профессиональная подготовка, потому что на сегодняшний день, хотя ситуация меняется… мы видим, что структурная безработица, которая есть на рынке, то есть несоответствие профессий, начинает меняться", - добавила Голикова о нацпроекте.

https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930316968.html

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выставка-форум "россия", татьяна голикова, россия, общество, владимир путин