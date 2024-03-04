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Власти Тирасполя решили увековечить имена жителей города, погибших в ВОВ - РИА Новости, 04.03.2024
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20:11 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/geroi-1931096692.html
Власти Тирасполя решили увековечить имена жителей города, погибших в ВОВ
Власти Тирасполя решили увековечить имена жителей города, погибших в ВОВ - РИА Новости, 04.03.2024
Власти Тирасполя решили увековечить имена жителей города, погибших в ВОВ
Мэр Тирасполя Олег Довгопол на совещании у главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского заявил о намерении увековечить имена... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T20:11
2024-03-04T20:11
в мире
тирасполь
молдавия
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Мэр Тирасполя Олег Довгопол на совещании у главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского заявил о намерении увековечить имена всех горожан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главы ПМР. "Проектом предполагается установка памятных плит с именами всех тираспольчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении. Ожидается, что мемориальные плиты будут установлены на мемориале Славы в Тирасполе. В настоящее время на мемориале расположены могила Неизвестного солдата и 14 братских могил советских воинов, погибших при освобождении города от немецко-румынских оккупантов. Всего на мраморных плитах увековечены имена 1252 перезахороненных воинов, в том числе четырех Героев Советского Союза. Кроме того, здесь установлена Стена Памяти, на которой высечены имена всех защитников Приднестровья, погибших в ходе вооруженного конфликта 1992 года. Пресс-служба уточнила, что работы начнутся после 9 мая. Обновление мемориала Славы будет приурочено к 80-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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тирасполь
молдавия
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в мире, тирасполь, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский
В мире, Тирасполь, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский
Власти Тирасполя решили увековечить имена жителей города, погибших в ВОВ

Власти Тирасполя решили увековечить имена жителей, погибших на фронтах ВОВ

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПарк в Тирасполе
Парк в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Парк в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Мэр Тирасполя Олег Довгопол на совещании у главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского заявил о намерении увековечить имена всех горожан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главы ПМР.
"Проектом предполагается установка памятных плит с именами всех тираспольчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.
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Ожидается, что мемориальные плиты будут установлены на мемориале Славы в Тирасполе.
В настоящее время на мемориале расположены могила Неизвестного солдата и 14 братских могил советских воинов, погибших при освобождении города от немецко-румынских оккупантов. Всего на мраморных плитах увековечены имена 1252 перезахороненных воинов, в том числе четырех Героев Советского Союза.
Кроме того, здесь установлена Стена Памяти, на которой высечены имена всех защитников Приднестровья, погибших в ходе вооруженного конфликта 1992 года.
Пресс-служба уточнила, что работы начнутся после 9 мая. Обновление мемориала Славы будет приурочено к 80-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреТираспольМолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим Красносельский
 
 
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