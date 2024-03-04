https://ria.ru/20240304/geroi-1931096692.html

Власти Тирасполя решили увековечить имена жителей города, погибших в ВОВ

Власти Тирасполя решили увековечить имена жителей города, погибших в ВОВ - РИА Новости, 04.03.2024

Власти Тирасполя решили увековечить имена жителей города, погибших в ВОВ

Мэр Тирасполя Олег Довгопол на совещании у главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского заявил о намерении увековечить имена... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T20:11

2024-03-04T20:11

2024-03-04T20:11

в мире

тирасполь

молдавия

приднестровская молдавская республика

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Мэр Тирасполя Олег Довгопол на совещании у главы непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского заявил о намерении увековечить имена всех горожан, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главы ПМР. "Проектом предполагается установка памятных плит с именами всех тираспольчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении. Ожидается, что мемориальные плиты будут установлены на мемориале Славы в Тирасполе. В настоящее время на мемориале расположены могила Неизвестного солдата и 14 братских могил советских воинов, погибших при освобождении города от немецко-румынских оккупантов. Всего на мраморных плитах увековечены имена 1252 перезахороненных воинов, в том числе четырех Героев Советского Союза. Кроме того, здесь установлена Стена Памяти, на которой высечены имена всех защитников Приднестровья, погибших в ходе вооруженного конфликта 1992 года. Пресс-служба уточнила, что работы начнутся после 9 мая. Обновление мемориала Славы будет приурочено к 80-летию Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240301/lavrov-1930567296.html

тирасполь

молдавия

приднестровская молдавская республика

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в мире, тирасполь, молдавия, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский