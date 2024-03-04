Правительство ФРГ назвало визит посла в МИД России плановым
Правительство Германии: посла Ламбсдорффа не вызывали в МИД России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф выходит из здания Министерства иностранных дел РФ
Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф выходит из здания Министерства иностранных дел РФ
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Визит посла Германии в России Александра Ламбсдорффа в МИД РФ был заранее запланирован, его не вызывали во внешнеполитическое ведомство, заявил официальный представитель германского МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга кабинета министров страны.
"Наш посол действительно был сегодня утром в российском министерстве иностранных дел на приеме, который был запланирован уже достаточно давно. В этой связи я могу ответить на ваш вопрос о том, был ли он вызван, простым "нет", - сказал Вагнер журналистам. Ранее сообщалось, что Ламбсдорфф утром в понедельник прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с обнародованной расшифровкой переговоров офицеров бундесвера.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.