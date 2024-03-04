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Правительство ФРГ назвало визит посла в МИД России плановым - РИА Новости, 04.03.2024
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16:59 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/germaniya-1931062331.html
Правительство ФРГ назвало визит посла в МИД России плановым
Правительство ФРГ назвало визит посла в МИД России плановым - РИА Новости, 04.03.2024
Правительство ФРГ назвало визит посла в МИД России плановым
Визит посла Германии в России Александра Ламбсдорффа в МИД РФ был заранее запланирован, его не вызывали во внешнеполитическое ведомство, заявил официальный... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:59
2024-03-04T16:59
в мире
россия
германия
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
александр ламбсдорф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид германии
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Визит посла Германии в России Александра Ламбсдорффа в МИД РФ был заранее запланирован, его не вызывали во внешнеполитическое ведомство, заявил официальный представитель германского МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга кабинета министров страны. "Наш посол действительно был сегодня утром в российском министерстве иностранных дел на приеме, который был запланирован уже достаточно давно. В этой связи я могу ответить на ваш вопрос о том, был ли он вызван, простым "нет", - сказал Вагнер журналистам. Ранее сообщалось, что Ламбсдорфф утром в понедельник прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с обнародованной расшифровкой переговоров офицеров бундесвера. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал. Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
https://ria.ru/20240304/mid-1930990630.html
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в мире, россия, германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, александр ламбсдорф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид германии
В мире, Россия, Германия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Александр Ламбсдорф, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Германии
Правительство ФРГ назвало визит посла в МИД России плановым

Правительство Германии: посла Ламбсдорффа не вызывали в МИД России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПосол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф выходит из здания Министерства иностранных дел РФ
Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф выходит из здания Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Посол ФРГ в Москве Александр Ламбсдорфф выходит из здания Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Визит посла Германии в России Александра Ламбсдорффа в МИД РФ был заранее запланирован, его не вызывали во внешнеполитическое ведомство, заявил официальный представитель германского МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга кабинета министров страны.
"Наш посол действительно был сегодня утром в российском министерстве иностранных дел на приеме, который был запланирован уже достаточно давно. В этой связи я могу ответить на ваш вопрос о том, был ли он вызван, простым "нет", - сказал Вагнер журналистам. Ранее сообщалось, что Ламбсдорфф утром в понедельник прибыл в МИД РФ, куда был вызван в связи с обнародованной расшифровкой переговоров офицеров бундесвера.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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1 марта, 15:17
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что содержание разговора немецких офицеров подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Запад должен нести ответственность за разрушительные действия, которые планировал и во многом реализовал.
Немецкие СМИ признавали подлинность записи. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь заявил, что большая часть информации из опубликованного российскими СМИ разговора немецких военных была и так доступна общественности, однако часть информации все же не предназначалась для широких кругов. Таким образом, он также косвенно признал подлинность этой записи. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в связи с публикацией записи ведется тщательное, интенсивное и быстрое расследование.
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В миреРоссияГерманияРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостАлександр ЛамбсдорфМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Германии
 
 
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