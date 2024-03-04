https://ria.ru/20240304/germaniya-1930957985.html

Партия в Германии призвала проверить бундесвер после перехвата переговоров

Партия в Германии призвала проверить бундесвер после перехвата переговоров - РИА Новости, 04.03.2024

Партия в Германии призвала проверить бундесвер после перехвата переговоров

Небольшая правая партия "Свободные саксы", выступающая за выход Саксонии из ФРГ, заявила, что обратилась в генеральную прокуратуру ФРГ с просьбой проверить... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:21

2024-03-04T11:21

2024-03-04T11:23

в мире

германия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Небольшая правая партия "Свободные саксы", выступающая за выход Саксонии из ФРГ, заявила, что обратилась в генеральную прокуратуру ФРГ с просьбой проверить высокопоставленных офицеров бундесвера на предмет совершения "преступления агрессии" в связи с опубликованным российскими СМИ разговором. "В воскресенье адвокат Мартин Кольманн подал от имени "Свободных саксов" в генеральную прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела в связи с возможным нарушением статьи 13 Международного уголовного кодекса (Германии - ред.)", - говорится в заявлении партии. Указанная статья кодекса называется "преступление агрессии". "В основе (заявления - ред.) лежат планы осуществления атаки на Крымский мост совместно с Украиной или оказания непосредственной логистической и кадровой поддержки украинской атаке, о которых стало известно в СМИ благодаря прослушке разговора между высокопоставленными солдатами бундесвера. Эти конкретные подготовительные действия уже могли бы подпасть под соответствующий параграф, который запрещает планирование агрессивной войны и предусматривает за это тюремное заключение сроком от 10 лет", - говорится в заявлении. При этом партия в заявлении признает, что шансы на то, что расследование будет проведено, крайне малы. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего военные на записи обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, ситуация с записью разговора офицеров ФРГ, с одной стороны, поразительна, а с другой - нет, "лицо наших натовских коллег полностью в пуху". Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал расшифровку записи высокопоставленных офицеров ФРГ об ударе по Крымскому мосту, заявив, что немцы снова превратились в заклятых врагов России. Скандал с записями переговоров офицеров бундесвера о планах нанести удар по Крымскому мосту говорит об истинной роли Германии в украинском конфликте, полностью опровергает заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявил ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

https://ria.ru/20240304/beseda-1930902099.html

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Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост Главное из разговора немецких военных, обсуждавших план атаки на Крымский мост. 2024-03-04T11:21 true PT16M45S

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в мире, германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост