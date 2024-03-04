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Постпред Израиля в ООН призвал распустить БАПОР
Постпред Израиля в ООН призвал распустить БАПОР - РИА Новости, 04.03.2024
Постпред Израиля в ООН призвал распустить БАПОР
БАПОР не будет работать в секторе Газа также, как работал до 7 октября 2023 года (когда произошло нападение ХАМАС на Израиль), агентство надо распустить, заявил РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T19:07
2024-03-04T19:07
2024-03-04T20:09
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ООН, 4 мар – РИА Новости. БАПОР не будет работать в секторе Газа также, как работал до 7 октября 2023 года (когда произошло нападение ХАМАС на Израиль), агентство надо распустить, заявил на заседании ГА ООН израильский постпред при организации Гилад Эрдан.Дипломат заявил, что "из 13000 сотрудников БАПОР в Газе ,12% - участники ХАМАС и палестинского исламского джихада и сотни из них активные террористы"."БАПОР оказался инструментом террористической машины ХАМАС. БАПОР должно быть лишено финансирования и ликвидировано. Поддержка БАПОР сегодня - это поддержка ХАМАС", - сказал Эрдан, добавив, что БАПОР больше не будет работать в секторе Газа, как работало до 7 октября.Он вновь выступил против призывов ООН к прекращению огня в анклаве. При этом он назвал ООН "пособницей террористов". "В Газе ООН само является террористической организацией", - заявил он.
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в мире, израиль, оон, бапор
В мире, Израиль, ООН, БАПОР
Постпред Израиля в ООН призвал распустить БАПОР
Постпред Израиля в ООН: БАПОР не будет работать в Газе, как было до 7 октября
ООН, 4 мар – РИА Новости. БАПОР не будет работать в секторе Газа также, как работал до 7 октября 2023 года (когда произошло нападение ХАМАС на Израиль), агентство надо распустить, заявил на заседании ГА ООН израильский постпред при организации Гилад Эрдан.
Дипломат заявил, что "из 13000 сотрудников БАПОР в Газе ,12% - участники ХАМАС и палестинского исламского джихада и сотни из них активные террористы".
"БАПОР оказался инструментом террористической машины ХАМАС. БАПОР должно быть лишено финансирования и ликвидировано. Поддержка БАПОР сегодня - это поддержка ХАМАС", - сказал Эрдан, добавив, что БАПОР больше не будет работать в секторе Газа, как работало до 7 октября.
Он вновь выступил против призывов ООН к прекращению огня в анклаве. При этом он назвал ООН "пособницей террористов". "В Газе ООН само является террористической организацией", - заявил он.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта