https://ria.ru/20240304/gaza-1931088657.html

Постпред Израиля в ООН призвал распустить БАПОР

Постпред Израиля в ООН призвал распустить БАПОР - РИА Новости, 04.03.2024

Постпред Израиля в ООН призвал распустить БАПОР

БАПОР не будет работать в секторе Газа также, как работал до 7 октября 2023 года (когда произошло нападение ХАМАС на Израиль), агентство надо распустить, заявил РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T19:07

2024-03-04T19:07

2024-03-04T20:09

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ООН, 4 мар – РИА Новости. БАПОР не будет работать в секторе Газа также, как работал до 7 октября 2023 года (когда произошло нападение ХАМАС на Израиль), агентство надо распустить, заявил на заседании ГА ООН израильский постпред при организации Гилад Эрдан.Дипломат заявил, что "из 13000 сотрудников БАПОР в Газе ,12% - участники ХАМАС и палестинского исламского джихада и сотни из них активные террористы"."БАПОР оказался инструментом террористической машины ХАМАС. БАПОР должно быть лишено финансирования и ликвидировано. Поддержка БАПОР сегодня - это поддержка ХАМАС", - сказал Эрдан, добавив, что БАПОР больше не будет работать в секторе Газа, как работало до 7 октября.Он вновь выступил против призывов ООН к прекращению огня в анклаве. При этом он назвал ООН "пособницей террористов". "В Газе ООН само является террористической организацией", - заявил он.

https://ria.ru/20240304/konflikt-1915630213.html

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