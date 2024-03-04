https://ria.ru/20240304/gaza-1931068269.html
Иордания поможет Чечне доставить гумпомощь в сектор Газа
Иордания поможет Чечне доставить гумпомощь в сектор Газа - РИА Новости, 04.03.2024
Иордания поможет Чечне доставить гумпомощь в сектор Газа
Иордания предоставит воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи из Чечни жителям сектора Газа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:24
2024-03-04T17:24
2024-03-04T17:27
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иордания
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 4 мар — РИА Новости. Иордания предоставит воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи из Чечни жителям сектора Газа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министра по делам молодёжи Чечни Ахмата Кадырова с королем Иорданского Хашимитского Королевства. "В ходе встречи достигнута договорённость, что определенная часть всего объёма помощи Фонда будет доставлена через воздушный коридор Иордании путём сброса контейнеров авиацией в наиболее сложные районы, где более всего ощущается нехватка продуктов. Министр Ахмат Кадыров изъявил желание лично участвовать в гуманитарной миссии. Со своей стороны, король Иордании Абдалла II также выразил готовность принять непосредственное участие в этом процессе", - написал Кадыров.Глава республики объяснил, что региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова уже оказывает продуктовую помощь жителям сектора Газа, но действующая гуманитарная миссия не позволяет охватить всех нуждающихся и требует "принятия мер для более точного распределения помощи в отдаленных от границы районах".
https://ria.ru/20240304/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240302/gaza-1930730581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иордания, рамзан кадыров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, абдалла ii
В мире, Иордания, Рамзан Кадыров, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Абдалла II
Иордания поможет Чечне доставить гумпомощь в сектор Газа
Кадыров: Иордания поможет Чечне доставить гумпомощь жителям сектора Газа
ГРОЗНЫЙ, 4 мар — РИА Новости.
Иордания предоставит воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи из Чечни жителям сектора Газа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале
.
По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министра по делам молодёжи Чечни Ахмата Кадырова с королем Иорданского Хашимитского Королевства.
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"В ходе встречи достигнута договорённость, что определенная часть всего объёма помощи Фонда будет доставлена через воздушный коридор Иордании путём сброса контейнеров авиацией в наиболее сложные районы, где более всего ощущается нехватка продуктов. Министр Ахмат Кадыров изъявил желание лично участвовать в гуманитарной миссии. Со своей стороны, король Иордании Абдалла II также выразил готовность принять непосредственное участие в этом процессе", - написал Кадыров.
Глава республики объяснил, что региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова уже оказывает продуктовую помощь жителям сектора Газа, но действующая гуманитарная миссия не позволяет охватить всех нуждающихся и требует "принятия мер для более точного распределения помощи в отдаленных от границы районах".
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