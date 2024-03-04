https://ria.ru/20240304/gaza-1931068269.html

Иордания поможет Чечне доставить гумпомощь в сектор Газа

Иордания поможет Чечне доставить гумпомощь в сектор Газа - РИА Новости, 04.03.2024

Иордания поможет Чечне доставить гумпомощь в сектор Газа

Иордания предоставит воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи из Чечни жителям сектора Газа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:24

2024-03-04T17:24

2024-03-04T17:27

в мире

иордания

рамзан кадыров

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

абдалла ii

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0a/1914946620_0:270:3070:1997_1920x0_80_0_0_c2aa68852fdb40178e077b6fb4e13023.jpg

ГРОЗНЫЙ, 4 мар — РИА Новости. Иордания предоставит воздушный коридор для доставки гуманитарной помощи из Чечни жителям сектора Газа, сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министра по делам молодёжи Чечни Ахмата Кадырова с королем Иорданского Хашимитского Королевства. "В ходе встречи достигнута договорённость, что определенная часть всего объёма помощи Фонда будет доставлена через воздушный коридор Иордании путём сброса контейнеров авиацией в наиболее сложные районы, где более всего ощущается нехватка продуктов. Министр Ахмат Кадыров изъявил желание лично участвовать в гуманитарной миссии. Со своей стороны, король Иордании Абдалла II также выразил готовность принять непосредственное участие в этом процессе", - написал Кадыров.Глава республики объяснил, что региональный общественный фонд имени первого президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова уже оказывает продуктовую помощь жителям сектора Газа, но действующая гуманитарная миссия не позволяет охватить всех нуждающихся и требует "принятия мер для более точного распределения помощи в отдаленных от границы районах".

https://ria.ru/20240304/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240302/gaza-1930730581.html

иордания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иордания, рамзан кадыров, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, абдалла ii