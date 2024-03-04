https://ria.ru/20240304/gallyamov-1930945678.html

Следствие попросило заочно арестовать Галлямова* за фейки об армии

Следствие попросило заочно арестовать Галлямова* за фейки об армии - РИА Новости, 04.03.2024

Следствие попросило заочно арестовать Галлямова* за фейки об армии

Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать политолога Аббаса Галлямова* (признан иноагентом) по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:03

2024-03-04T11:03

2024-03-04T11:03

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать политолога Аббаса Галлямова* (признан иноагентом) по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Поступило ходатайство о заключении под стражу Галлямова А.Р.*", - сказали в суде, уточнив, что он обвиняется по статье 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). МВД РФ в марте прошлого года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, участвовал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240118/proekt-1922211847.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия