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Следствие попросило заочно арестовать Галлямова* за фейки об армии - РИА Новости, 04.03.2024
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11:03 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/gallyamov-1930945678.html
Следствие попросило заочно арестовать Галлямова* за фейки об армии
Следствие попросило заочно арестовать Галлямова* за фейки об армии - РИА Новости, 04.03.2024
Следствие попросило заочно арестовать Галлямова* за фейки об армии
Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать политолога Аббаса Галлямова* (признан иноагентом) по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:03
2024-03-04T11:03
происшествия
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россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать политолога Аббаса Галлямова* (признан иноагентом) по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде. "Поступило ходатайство о заключении под стражу Галлямова А.Р.*", - сказали в суде, уточнив, что он обвиняется по статье 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). МВД РФ в марте прошлого года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, участвовал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Следствие попросило заочно арестовать Галлямова* за фейки об армии

Следствие попросило суд заочно арестовать политолога Галлямова за фейки об армии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Следствие просит Басманный суд Москвы заочно арестовать политолога Аббаса Галлямова* (признан иноагентом) по делу о фейках об армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Поступило ходатайство о заключении под стражу Галлямова А.Р.*", - сказали в суде, уточнив, что он обвиняется по статье 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
МВД РФ в марте прошлого года объявило Галлямова* в розыск. Незадолго до этого Минюст включил его в реестр иноагентов - как указывало ведомство, политолог распространял материалы, созданные иностранными агентами, высказывался против СВО, участвовал как эксперт на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, проживая за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Лидеры фракций Госдумы предложили ужесточить наказание за фейки об армии
18 января, 20:38
 
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