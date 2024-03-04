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Глава Гагаузии рассказала о планах сотрудничества с Краснодарским краем - РИА Новости, 04.03.2024
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17:50 04.03.2024 (обновлено: 21:41 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/gagauziya-1931073194.html
Глава Гагаузии рассказала о планах сотрудничества с Краснодарским краем
Глава Гагаузии рассказала о планах сотрудничества с Краснодарским краем - РИА Новости, 04.03.2024
Глава Гагаузии рассказала о планах сотрудничества с Краснодарским краем
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила о намерении расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:50
2024-03-04T21:41
краснодарский край
евгения гуцул
таможенный союз
гагаузия
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила о намерении расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем. Об этом она написала в Telegram-канале."Еще один российский регион подтвердил интерес к расширению экономического, социального и культурного взаимодействия с нашей автономией. В Сочи я встретилась с первым вице-губернатором Кубани Игорем Галасем и заместителем губернатора Кубани Александром Руппелем. Результатом рабочей встречи стало решение о создании нового соглашения между автономией и Краснодарским краем", — заявила политик.Гуцул отметила, что представители Гагаузии и Краснодарского края создадут план конкретных мероприятий для сближения. Она назвала регион одним из крупнейших в России и заявила, что предприниматели заинтересованы в выходе на этот рынок. "Также мы отметили необходимость более активного общения молодежи Краснодарского края и Гагаузии. Для этого я пригласила студентов и выпускников кубанских вузов — будущих преподавателей русского языка на практику в школы Гагаузии. К радости, мое предложение было принято", — добавила политик. Выборы главы автономии прошли весной 2023 года, Гуцул баллотировалась кандидатом от оппозиционной партии "Шор", которую в июне того же года власти Молдавии объявили антиконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении политика членом правительства, хотя этого требует законодательство.Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики. Более 98 процентов участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240304/moldaviya-1931032545.html
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краснодарский край, евгения гуцул, таможенный союз, гагаузия, молдавия, в мире
Краснодарский край, Евгения Гуцул, Таможенный союз, Гагаузия, Молдавия, В мире
Глава Гагаузии рассказала о планах сотрудничества с Краснодарским краем

Глава Гагаузской автономии Гуцул хочет расширить сотрудничество с Кубанью

© Фото : Евгения Гуцул/TelegramГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время встречи с первым вице-губернатором Кубани Игорем Галасем и заместителем губернатора Кубани Александром Руппелем
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время встречи с первым вице-губернатором Кубани Игорем Галасем и заместителем губернатора Кубани Александром Руппелем - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Евгения Гуцул/Telegram
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул во время встречи с первым вице-губернатором Кубани Игорем Галасем и заместителем губернатора Кубани Александром Руппелем
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КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила о намерении расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем. Об этом она написала в Telegram-канале.
"Еще один российский регион подтвердил интерес к расширению экономического, социального и культурного взаимодействия с нашей автономией. В Сочи я встретилась с первым вице-губернатором Кубани Игорем Галасем и заместителем губернатора Кубани Александром Руппелем. Результатом рабочей встречи стало решение о создании нового соглашения между автономией и Краснодарским краем", — заявила политик.
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Гуцул отметила, что представители Гагаузии и Краснодарского края создадут план конкретных мероприятий для сближения. Она назвала регион одним из крупнейших в России и заявила, что предприниматели заинтересованы в выходе на этот рынок.
"Также мы отметили необходимость более активного общения молодежи Краснодарского края и Гагаузии. Для этого я пригласила студентов и выпускников кубанских вузов — будущих преподавателей русского языка на практику в школы Гагаузии. К радости, мое предложение было принято", — добавила политик.
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Выборы главы автономии прошли весной 2023 года, Гуцул баллотировалась кандидатом от оппозиционной партии "Шор", которую в июне того же года власти Молдавии объявили антиконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении политика членом правительства, хотя этого требует законодательство.
Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики. Более 98 процентов участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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