https://ria.ru/20240304/gagauziya-1931073194.html

Глава Гагаузии рассказала о планах сотрудничества с Краснодарским краем

Глава Гагаузии рассказала о планах сотрудничества с Краснодарским краем - РИА Новости, 04.03.2024

Глава Гагаузии рассказала о планах сотрудничества с Краснодарским краем

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила о намерении расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:50

2024-03-04T17:50

2024-03-04T21:41

краснодарский край

евгения гуцул

таможенный союз

гагаузия

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 4 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сообщила о намерении расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем. Об этом она написала в Telegram-канале."Еще один российский регион подтвердил интерес к расширению экономического, социального и культурного взаимодействия с нашей автономией. В Сочи я встретилась с первым вице-губернатором Кубани Игорем Галасем и заместителем губернатора Кубани Александром Руппелем. Результатом рабочей встречи стало решение о создании нового соглашения между автономией и Краснодарским краем", — заявила политик.Гуцул отметила, что представители Гагаузии и Краснодарского края создадут план конкретных мероприятий для сближения. Она назвала регион одним из крупнейших в России и заявила, что предприниматели заинтересованы в выходе на этот рынок. "Также мы отметили необходимость более активного общения молодежи Краснодарского края и Гагаузии. Для этого я пригласила студентов и выпускников кубанских вузов — будущих преподавателей русского языка на практику в школы Гагаузии. К радости, мое предложение было принято", — добавила политик. Выборы главы автономии прошли весной 2023 года, Гуцул баллотировалась кандидатом от оппозиционной партии "Шор", которую в июне того же года власти Молдавии объявили антиконституционной. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении политика членом правительства, хотя этого требует законодательство.Гагаузия традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики. Более 98 процентов участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

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https://ria.ru/20240303/sotrudnichestvo-1930840077.html

краснодарский край

гагаузия

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краснодарский край, евгения гуцул, таможенный союз, гагаузия, молдавия, в мире