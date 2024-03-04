https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930907225.html

Франция обнародовала список военной помощи Украине за два года

Франция обнародовала список военной помощи Украине за два года - РИА Новости, 04.03.2024

Франция обнародовала список военной помощи Украине за два года

Министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи, которую страна предоставила Киеву за два года конфликта, по состоянию на 31 декабря 2023 года,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T03:56

2024-03-04T03:56

2024-03-04T03:57

сергей лавров

нато

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франция

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи, которую страна предоставила Киеву за два года конфликта, по состоянию на 31 декабря 2023 года, список размещен на сайте ведомства. "Франция произвела поставки военного оборудования Украине на общую стоимость 2,615 миллиарда евро, к которым добавились 1,2 миллиарда евро, предоставленные Европейскому фонду мира, таким образом поддержка составляет более 3,8 миллиарда евро с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении французского минобороны. В списке из 50 пунктов значится как защитное снаряжение и средства связи, так и различное вооружение и беспилотные системы. Согласно списку, Франция за два года, в частности, поставила Киеву 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 колесных танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров, 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 160 разведывательных дронов. Некоторая информация осталась засекреченной, например о количестве поставленных Киеву ракет воздух-земля SCALP, ракет "земля-воздух" Crotale, Mistral и Aster и противотанковых ракет Milan. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240229/siyyarto-1930371210.html

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929725572.html

украина

франция

киев

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сергей лавров, нато, украина, франция, киев