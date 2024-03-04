Франция обнародовала список военной помощи Украине за два года
Минобороны Франции показало список военной помощи Украине за два года конфликта
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki SprenkleФранцузская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи, которую страна предоставила Киеву за два года конфликта, по состоянию на 31 декабря 2023 года, список размещен на сайте ведомства.
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"Франция произвела поставки военного оборудования Украине на общую стоимость 2,615 миллиарда евро, к которым добавились 1,2 миллиарда евро, предоставленные Европейскому фонду мира, таким образом поддержка составляет более 3,8 миллиарда евро с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении французского минобороны.
В списке из 50 пунктов значится как защитное снаряжение и средства связи, так и различное вооружение и беспилотные системы.
Согласно списку, Франция за два года, в частности, поставила Киеву 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 колесных танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров, 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 160 разведывательных дронов. Некоторая информация осталась засекреченной, например о количестве поставленных Киеву ракет воздух-земля SCALP, ракет "земля-воздух" Crotale, Mistral и Aster и противотанковых ракет Milan.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.