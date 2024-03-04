Рейтинг@Mail.ru
Франция обнародовала список военной помощи Украине за два года - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 04.03.2024 (обновлено: 03:57 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930907225.html
Франция обнародовала список военной помощи Украине за два года
Франция обнародовала список военной помощи Украине за два года - РИА Новости, 04.03.2024
Франция обнародовала список военной помощи Украине за два года
Министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи, которую страна предоставила Киеву за два года конфликта, по состоянию на 31 декабря 2023 года,... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T03:56
2024-03-04T03:57
сергей лавров
нато
украина
франция
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797653627_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a687b99e9196c6b2948979fd2cdeb8d6.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи, которую страна предоставила Киеву за два года конфликта, по состоянию на 31 декабря 2023 года, список размещен на сайте ведомства. "Франция произвела поставки военного оборудования Украине на общую стоимость 2,615 миллиарда евро, к которым добавились 1,2 миллиарда евро, предоставленные Европейскому фонду мира, таким образом поддержка составляет более 3,8 миллиарда евро с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении французского минобороны. В списке из 50 пунктов значится как защитное снаряжение и средства связи, так и различное вооружение и беспилотные системы. Согласно списку, Франция за два года, в частности, поставила Киеву 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 колесных танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров, 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 160 разведывательных дронов. Некоторая информация осталась засекреченной, например о количестве поставленных Киеву ракет воздух-земля SCALP, ракет "земля-воздух" Crotale, Mistral и Aster и противотанковых ракет Milan. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240229/siyyarto-1930371210.html
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929725572.html
украина
франция
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797653627_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_559fbde071637e1be0f60169654f3978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, нато, украина, франция, киев
Сергей Лавров, НАТО, Украина, Франция, Киев
Франция обнародовала список военной помощи Украине за два года

Минобороны Франции показало список военной помощи Украине за два года конфликта

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki SprenkleФранцузская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR
Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle
Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство обороны Франции обнародовало список военной помощи, которую страна предоставила Киеву за два года конфликта, по состоянию на 31 декабря 2023 года, список размещен на сайте ведомства.
«
"Франция произвела поставки военного оборудования Украине на общую стоимость 2,615 миллиарда евро, к которым добавились 1,2 миллиарда евро, предоставленные Европейскому фонду мира, таким образом поддержка составляет более 3,8 миллиарда евро с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении французского минобороны.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Сийярто сообщил, куда Венгрия хочет направить деньги вместо помощи Украине
29 февраля, 23:59
В списке из 50 пунктов значится как защитное снаряжение и средства связи, так и различное вооружение и беспилотные системы.
Согласно списку, Франция за два года, в частности, поставила Киеву 30 гаубиц CAESAR, 1002 противотанковых гранатомета AT4, 38 колесных танков AMX10 RC, 250 бронетранспортеров, 30 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, 160 разведывательных дронов. Некоторая информация осталась засекреченной, например о количестве поставленных Киеву ракет воздух-земля SCALP, ракет "земля-воздух" Crotale, Mistral и Aster и противотанковых ракет Milan.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Шольца вывели из себя требования по помощи Украине, пишут СМИ
27 февраля, 11:29
 
Сергей ЛавровНАТОУкраинаФранцияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала