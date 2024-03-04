https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

Францию в войне с Россией ждет новый позор

Францию в войне с Россией ждет новый позор - РИА Новости, 04.03.2024

Францию в войне с Россией ждет новый позор

Теперь назвать наше противостояние с Западом войной можно без кавычек, без употребления слова "прокси" и без "так сказать". Париж квазиофициально, по каналам... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T08:00

2024-03-04T08:00

2024-03-04T08:01

украина

франция

россия

вооруженные силы украины

нато

европарламент

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Теперь назвать наше противостояние с Западом войной можно без кавычек, без употребления слова "прокси" и без "так сказать". Париж квазиофициально, по каналам газеты "Монд", сообщил, что "западный военный контингент уже присутствует на Украине". В этой связи, конечно, визги, что были "убиты гуманитарщики" в результате "русского ракетного удара", приобретают совсем иной диапазон. Как и сообщения о том, что чуть раньше были накрыты бомбой десятки "французских наемников", приобретают иной коленкор. А если углубиться, например, в ход штурма и успешного взятия Мариуполя, то слова наших военных, которые говорили, что засекали радиоперехваты, в которых звучала французская речь, тоже воспринимаются иначе.Война, пусть и необъявленная — "мы лишь поддерживаем Киев деньгами и оружием" — длится почти два года. Видимо, ситуация для наших противников — как ВСУ, так и натовцев — сложилась настолько аховая, что Макрон был практически вынужден признаться (дезавуировав все прежние заявления, и собственные, и своих союзников по антироссийской коалиции) в том, что западники с нами воюют. Не прокси, не с помощью субподрядчика Украины, а фронтально.Наступила ясность.О том, что такого рода боестолкновения не избежать, Москва заявляла и до начала спецоперации, и сразу после, повторяя, что бесконечная эскалация может стать конечной. Поезд дальше не пойдет, нужно будет освободить вагоны и вступить в войну. С нами. Не нарисованную искусственным интеллектом, а настоящую, с потерями, кровью и грузом-200. Натовским, ну, или французским грузом-200.Кремль всякий раз подчеркивал, что Запад специально обостряет геополитический кризис, надеясь на то, что ему удастся не только нас спровоцировать на резкие шаги, но и завязать нынешний кризис гордиевым ядерным узлом. Создав тем самым casus belli.Стратегическая двусмысленность закончилась на третий год СВО. Войны, как известно, начинают политики, а погибают в них те, кто за этих политиков голосовал. И поскольку Макрон так часто употреблял слово на букву "в", что сейчас его избиратели даже ухом не повели. Для французов, как известно, главное всегда маневры, и чтобы обед — строго по расписанию.Социум, последний раз воевавший по-настоящему и на собственной территории больше ста лет назад, пропитанный страхом в принципе и страхом, что "могут убить", с армией, неспособной сражаться ни в Афганистане, ни тем более в Африке, не очень понимает, что его ждет. Как не понимает, что регулярным соединениям (чуть больше двухсот тысяч человек плюс сорок тысяч резервистов) придется воевать с Россией. Дело даже не в демографическом уравнении, которое точно не в пользу Пятой республики. Дело в том, что французы воевать и не умеют, и не любят. Даже в Первой мировой они стали победителями за счет русского оружия и русских жертв, про Вторую мировую говорить об участии французов можно лишь, отводя от стыда глаза.Тем не менее ситуация, в которой Макрон очутился исключительно по собственной воле, такова, что на этой неделе хозяин Елисейского дворца намерен встретиться с парламентариями. Чтобы обсудить, как, подписав соглашение о гарантиях безопасности Украины, французы теперь будут обязаны за эту Украину воевать и погибать.Но у ястребиной горячки нынешнего французского лидера есть еще одна причина. По всем текущим опросам, его партии или те, кто входит в правящую коалицию, с треском проигрывают партии "Национальное объединение". Поскольку политика — дело не просто грязное, а очень грязное, Макрон, желая выиграть европейские выборы, может вполне из "стратегической двусмысленности" сделать тактическую однозначность. То есть, как и сообщала "Монд", использовать части быстрого развертывания или подразделения громил из Иностранного легиона в качестве поддержки боевой силы и техники ВСУ.Это возможно и технически, и даже юридически — Иностранный легион действует исключительно за пределами Франции, а подчиняется он только главе государства.Макрон, используя свои полномочия и колоссальный административный ресурс, может задействовать на максималках оба фактора, чтобы не дать возможность избирателю проголосовать так, как он бы проголосовал в относительно спокойное время и при иных, чуть менее кризисных, обстоятельствах.Сейчас в парижских провластных политических салонах, отставив бокальчик с бордо должной температуры и правильного урожая, говорят примерно следующее — "ну это же осторожное решение, это же не массовая отправка солдат, это же для того, чтобы поставить Москву перед "стратегической дилеммой".Под лицемерными словесами кроется одно — сделать так, чтобы мы "не выиграли" в этой войне с НАТО. И чтобы промакроновские партии выиграли выборы в Европарламент.Однажды — как кажется, да и не однажды — с нами пытались что-то похожее сотворить, решив попутно свои внутриполитические проблемы.Мы можем только повторить: новехонькая, с иголочки, трасса, которая когда-то была Смоленским трактом, полностью готова к позорному бегству тех, кто на нашу землю пришел. Расщелканные САУ "Цезарь", как и оказавшиеся абсолютно бессмысленными на поле боя колесные танки, станут прекрасной декорацией нового французского военного позора.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240226/kapitulyatsiya-1929429083.html

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Митинг во Франции против поставок оружия Киеву и отправки военных на Украину В Париже по призыву партии "Патриоты" Флориана Филиппо прошла акция против поставок оружия Киеву и против отправки военных на Украину с требованием к Франции выйти из НАТО. "Макрона в отставку!", "Макрон, езжай на Украину сам, французы не будут умирать за Украину", скандировали участники. 2024-03-04T08:00 true PT0M33S

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

украина, франция, россия, вооруженные силы украины, нато, европарламент