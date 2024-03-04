Рейтинг@Mail.ru
Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:45 04.03.2024 (обновлено: 13:46 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/filmy-1931007790.html
Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед
Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед
Российский кинематограф сделал огромный шаг вперед: фильмы 90-х годов и современные фильмы, как говорят в русской Одессе, это две большие разницы, заявил... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:45
2024-03-04T13:46
культура
россия
дмитрий медведев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
новости культуры
всемирный фестиваль молодежи — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916360633_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_130c25c0f5e1dbdaa382f198dcfcf365.jpg
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российский кинематограф сделал огромный шаг вперед: фильмы 90-х годов и современные фильмы, как говорят в русской Одессе, это две большие разницы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Кинематограф сделал колоссальный шаг вперед. И мне очень приятно осознавать, что и российский кинематограф сделал огромный шаг вперед. Я вспоминаю фильмы, которые мы снимали в 90-е годы, и то, что мы видим сейчас - это две большие разницы, как говорят в русской Одессе", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание". Мероприятие проходит на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/led-3-1930900993.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916360633_392:0:3121:2047_1920x0_80_0_0_97ee00dad25de2fe1b10ae46a45100ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), новости культуры, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Культура, Россия, Дмитрий Медведев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Новости культуры, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед

Медведев: российские фильмы 90-х и современные — это две большие разницы

© РИА Новости / Павел БедняковДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российский кинематограф сделал огромный шаг вперед: фильмы 90-х годов и современные фильмы, как говорят в русской Одессе, это две большие разницы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Кинематограф сделал колоссальный шаг вперед. И мне очень приятно осознавать, что и российский кинематограф сделал огромный шаг вперед. Я вспоминаю фильмы, которые мы снимали в 90-е годы, и то, что мы видим сейчас - это две большие разницы, как говорят в русской Одессе", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание". Мероприятие проходит на ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Съемки фильма Лед 3 - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
"Лед 3" возглавил российский кинопрокат за выходные
00:46
 
КультураРоссияДмитрий МедведевФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Новости культурыВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала