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Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед
Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед
Российский кинематограф сделал огромный шаг вперед: фильмы 90-х годов и современные фильмы, как говорят в русской Одессе, это две большие разницы, заявил... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:45
2024-03-04T13:45
2024-03-04T13:46
культура
россия
дмитрий медведев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
новости культуры
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российский кинематограф сделал огромный шаг вперед: фильмы 90-х годов и современные фильмы, как говорят в русской Одессе, это две большие разницы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Кинематограф сделал колоссальный шаг вперед. И мне очень приятно осознавать, что и российский кинематограф сделал огромный шаг вперед. Я вспоминаю фильмы, которые мы снимали в 90-е годы, и то, что мы видим сейчас - это две большие разницы, как говорят в русской Одессе", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание". Мероприятие проходит на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), новости культуры, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Культура, Россия, Дмитрий Медведев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Новости культуры, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед
Медведев: российские фильмы 90-х и современные — это две большие разницы