https://ria.ru/20240304/filmy-1931007790.html

Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед

Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев заявил, что российское кино сделало огромный шаг вперед

Российский кинематограф сделал огромный шаг вперед: фильмы 90-х годов и современные фильмы, как говорят в русской Одессе, это две большие разницы, заявил... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:45

2024-03-04T13:45

2024-03-04T13:46

культура

россия

дмитрий медведев

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

новости культуры

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Российский кинематограф сделал огромный шаг вперед: фильмы 90-х годов и современные фильмы, как говорят в русской Одессе, это две большие разницы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Кинематограф сделал колоссальный шаг вперед. И мне очень приятно осознавать, что и российский кинематограф сделал огромный шаг вперед. Я вспоминаю фильмы, которые мы снимали в 90-е годы, и то, что мы видим сейчас - это две большие разницы, как говорят в русской Одессе", - сказал Медведев на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание". Мероприятие проходит на ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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Кирилл Волков

россия, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), новости культуры, всемирный фестиваль молодежи — 2024