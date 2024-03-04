https://ria.ru/20240304/festival-1931083999.html

Гости из разных стран приняли участие в шествии на фестивале в Сириусе

Гости из разных стран приняли участие в шествии на фестивале в Сириусе - РИА Новости, 04.03.2024

Гости из разных стран приняли участие в шествии на фестивале в Сириусе

Молодые люди и девушки из разных стран мира, многие в национальных костюмах, вместе прошли с флагами своих стран по площадке Всемирного фестиваля молодежи,... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T18:41

2024-03-04T18:41

2024-03-04T19:45

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

владимир путин

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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Молодые люди и девушки из разных стран мира, многие в национальных костюмах, вместе прошли с флагами своих стран по площадке Всемирного фестиваля молодежи, передает корреспондент РИА Новости. Шествие открывали барабанщики и акробаты на ходулях. Костюмы некоторых участников были с необычными элементами: фигурой коня Пегаса, павлиньим хвостом и даже скелетом динозавра. Многие участники были в национальной одежде, некоторые несли в руках плюшевых Чебурашек - символ фестиваля. Возглавляли колонну участницы фестивалей молодежи 1957 и 1985 годов. Молодые люди прошли по Медальной площади Сириуса, они несли флаги своих стран, у некоторых помимо флага их страны был и российский триколор. Некоторые пели песни на русском языке, например, "Катюшу" и "Вперед Россия", а также на своих родных языках. Некоторые команды молодых людей представляли отдельные регионы России, были, например, ДНР и ЛНР, Иваново, Тула, Сахалин, Петербург, Якутия, Татарстан и многие другие регионы. Отдельной группой шли молодые люди и девушки, которые несли в руках большой плакат с надписью "Приднестровье" и флагом республики. Был в рядах этого шествия и единственный молодой человек с флагом Австралии. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/cheburashka-1930849352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шествие молодежи из разных стран на фестивале в Сириусе Молодые люди прошли по Медальной площади Сириуса, они несли флаги своих стран, у некоторых помимо флага их страны был и российский триколор. 2024-03-04T18:41 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин