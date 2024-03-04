https://ria.ru/20240304/festival-1931043076.html

Американский студент заявил Лаврову, что рад прорвать блокаду США

Американский студент заявил Лаврову, что рад прорвать блокаду США - РИА Новости, 04.03.2024

Американский студент заявил Лаврову, что рад прорвать блокаду США

Представитель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что рад своим присутствием на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:52

2024-03-04T15:52

2024-03-04T17:02

сша

россия

сергей лавров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

общество

федеральная территория "сириус"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Представитель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что рад своим присутствием на мероприятии прорвать блокаду и американские санкции против России. "Я Кристофер Халали, вице-председатель делегации США (на фестивале - ред.). Для нас честь быть здесь, в России, для нас честь прорвать блокаду и санкции США против России", - сказал студент, задавая вопрос российскому министру. Он добавил, что, как молодой человек из США, не хочет враждовать с Россией, а хочет работать сообща. "Мы хотим сказать, что, как молодые люди, мы хотим дружить, работать вместе и строить мир, где мы не будем гегемонами, но будем равными друг другу и будем уважать друг друга. Вот чего мы хотим", - отметил вице-глава американской делегации. Вопрос, который Халали задал Лаврову, был посвящен отношениям между Россией и США в контексте приближающихся выборов американского президента. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/festival-1930982665.html

сша

россия

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я рад прорвать блокаду в отношении России". Американский студент обратился к Лаврову на ВФМ Представитель американской делегации на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что рад своим присутствием на мероприятии прорвать блокаду и американские санкции против России. 2024-03-04T15:52 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, сергей лавров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество, федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024