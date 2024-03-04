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Лавров осмотрел выставку МГИМО на Всемирном фестивале молодежи

Лавров осмотрел выставку МГИМО на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 04.03.2024

Лавров осмотрел выставку МГИМО на Всемирном фестивале молодежи

Глава МИД РФ Сергей Лавров осматривает выставку МГИМО на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:25

2024-03-04T13:25

2024-03-04T14:04

россия

сергей лавров

владимир путин

мгимо

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров осматривает выставку МГИМО на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости. Выставка посвящена истории университета от зарождения до формирования и настоящего времени. В цифровой части экспозиции демонстрируются фильмы о временах Великой Отечественной войны, а также представлены цитаты известных выпускников МГИМО, в том числе самого министра иностранных дел России. "Лучший. Любимый. За ним будущее - Сергей Лавров", - говорится о МГИМО на одной из табличек. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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2024

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россия, сергей лавров, владимир путин, мгимо, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024