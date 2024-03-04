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Робот Лаврентий поет "Катюшу" для участников фестиваля молодежи

Робот Лаврентий поет "Катюшу" для участников фестиваля молодежи - РИА Новости, 04.03.2024

Робот Лаврентий поет "Катюшу" для участников фестиваля молодежи

Робот Лаврентий приветствует участников Всемирного фестиваля молодежи и поет им "Катюшу", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:34

2024-03-04T12:34

2024-03-04T12:45

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

россия

федеральная территория "сириус"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Робот Лаврентий приветствует участников Всемирного фестиваля молодежи и поет им "Катюшу", передает корреспондент РИА Новости. Робот Лаврентий (именно так представляется сам робот) приветствует гостей фестиваля, и если попросить, может спеть песню "Катюша". Участники фестиваля с интересом рассматривают Лаврентия и задают ему разные вопросы. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

федеральная территория "сириус"

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), россия, федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество