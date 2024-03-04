https://ria.ru/20240304/festival-1930936897.html

Участница фестиваля молодежи из Венесуэлы отметила хорошую организацию

Участница фестиваля молодежи из Венесуэлы отметила хорошую организацию - РИА Новости, 04.03.2024

Участница фестиваля молодежи из Венесуэлы отметила хорошую организацию

Участница Всемирного фестиваля молодежи Жанлисберт Веласко, приехавшая из Венесуэлы на федеральную территорию "Сириус", рассказала РИА Новости, что ее... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T10:31

2024-03-04T10:31

2024-03-04T11:06

венесуэла

россия

латинская америка

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

федеральная территория "сириус"

всемирный фестиваль молодежи — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930859000_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_c7aa37b994b6e300d71c1aceda7b33c1.jpg

СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. Участница Всемирного фестиваля молодежи Жанлисберт Веласко, приехавшая из Венесуэлы на федеральную территорию "Сириус", рассказала РИА Новости, что ее впечатлила хорошая организация мероприятия, а также красота и индивидуальность русских девушек. Веласко воспользовалась мастер-классом по макияжу в бьюти-зоне русской красоты. Бортпроводницы в известных униформах от авиакомпании "Аэрофлот" представили короткий курс по нанесению макияжа. Жанлисберт рассказала о стиле, который отмечают жительницы Венесуэлы. Она также выделила индивидуальность и привлекательность россиянок. "Российские девушки очень красивые, мы в Латинской Америке считаем, что они самые красивые, мы очень ценим нашу культуру, для нас большую роль играет и <...> общение. Мы также впечатлены организацией фестиваля, потому что это большое событие, здесь делегации из разных стран, которые могут общаться и быть друзьями не только на несколько дней, но в дальнейшей перспективе", — отметила Веласко. В целом, считает она, фестиваль является хорошей площадкой для самых разных коммуникаций. Однако значимость мероприятия, по мнению собеседницы агентства, не сводится лишь к общению, участники фестиваля знакомятся с разными международными сферами. В интересы участвующих входят изучение регионов России, культуры, спорта, науки, презентация собственных возможностей. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930868323.html

венесуэла

россия

латинская америка

федеральная территория "сириус"

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венесуэла, россия, латинская америка, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), федеральная территория "сириус", всемирный фестиваль молодежи — 2024