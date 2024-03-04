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Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения - РИА Новости, 04.03.2024
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09:31 04.03.2024 (обновлено: 09:35 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/dvizhenie-1930926559.html
Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения
Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения - РИА Новости, 04.03.2024
Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения
Движение поездов приостановлено на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:31
2024-03-04T09:35
происшествия
самарская область
куйбышевская железная дорога
чапаевск
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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Движение поездов приостановлено на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, пострадавших в результате происшествия нет, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги."Четвертого марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Часть пригородных поездов выводится из расписания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
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самарская область
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происшествия, самарская область, куйбышевская железная дорога, чапаевск
Происшествия, Самарская область, Куйбышевская железная дорога, Чапаевск
Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения

Ж/д движение на перегоне под Самарой остановили из-за вмешательства посторонних

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный переезд
Железнодорожный переезд - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Движение поездов приостановлено на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, пострадавших в результате происшествия нет, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
"Четвертого марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Часть пригородных поездов выводится из расписания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияСамарская областьКуйбышевская железная дорогаЧапаевск
 
 
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