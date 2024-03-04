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Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения

Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения - РИА Новости, 04.03.2024

Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения

Движение поездов приостановлено на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T09:31

2024-03-04T09:31

2024-03-04T09:35

происшествия

самарская область

куйбышевская железная дорога

чапаевск

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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Движение поездов приостановлено на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, пострадавших в результате происшествия нет, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги."Четвертого марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Часть пригородных поездов выводится из расписания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240215/orel-1927586871.html

самарская область

чапаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, самарская область, куйбышевская железная дорога, чапаевск