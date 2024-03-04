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Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения
Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения - РИА Новости, 04.03.2024
Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения
Движение поездов приостановлено на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T09:31
2024-03-04T09:31
2024-03-04T09:35
происшествия
самарская область
куйбышевская железная дорога
чапаевск
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САМАРА, 4 мар — РИА Новости. Движение поездов приостановлено на перегоне Звезда-Чапаевск в Самарской области из-за незаконного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, пострадавших в результате происшествия нет, сообщили журналистам в пресс-службе Куйбышевской железной дороги."Четвертого марта 2024 года в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта произошел сбой в движении поездов на перегоне Звезда - Чапаевск (Самарская область) Куйбышевской железной дороги. В настоящее время движение поездов на данном участке приостановлено. Часть пригородных поездов выводится из расписания. Пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240215/orel-1927586871.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, куйбышевская железная дорога, чапаевск
Происшествия, Самарская область, Куйбышевская железная дорога, Чапаевск
Куйбышевская железная дорога прокомментировала приостановку движения
Ж/д движение на перегоне под Самарой остановили из-за вмешательства посторонних