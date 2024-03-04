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В ДТП с грузовиками на трассе в Челябинской области погиб человек
В ДТП с грузовиками на трассе в Челябинской области погиб человек - РИА Новости, 04.03.2024
В ДТП с грузовиками на трассе в Челябинской области погиб человек
ДТП с двумя грузовиками и возгорание произошло на трассе в Челябинской области 4 марта, один человек погиб, сообщает пресса-служба УГИБДД по региону. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T06:21
2024-03-04T06:21
2024-03-04T06:21
челябинская область
происшествия
угибдд
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. ДТП с двумя грузовиками и возгорание произошло на трассе в Челябинской области 4 марта, один человек погиб, сообщает пресса-служба УГИБДД по региону. По данным ГИБДД, ДТП произошло 4 марта на 1667 км а/д Москва-Челябинск. "Произошло ДТП с участием 2 грузовых транспортных средств, после чего произошло возгорание. По предварительным данным, 1 водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. На месте ДТП работают 2 экипажа ДПС, которые оказывают помощь сотрудникам МЧС в ликвидации последствия возгорания, уточняется в сообщении. По факту аварии проводится проверка, добавляет пресс-служба. Временно организован путь объезда через Первуху и Юрюзань для легкового транспорта, поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20240302/dtp-1930769208.html
https://ria.ru/20240228/dtp-1929883839.html
челябинская область
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челябинская область, происшествия, угибдд, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Челябинская область, Происшествия, УГИБДД, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП с грузовиками на трассе в Челябинской области погиб человек
При столкновении двух грузовиков на трассе в Челябинской области погиб человек