https://ria.ru/20240304/doverie-1931045223.html

Постпред в Женеве призвал восстановить доверие между ядерными державами

Постпред в Женеве призвал восстановить доверие между ядерными державами - РИА Новости, 04.03.2024

Постпред в Женеве призвал восстановить доверие между ядерными державами

Для обеспечения глобальной безопасности необходимо восстановить хотя бы небольшое доверие между ядерными странами, а безопасность в Европе не может быть... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:01

2024-03-04T16:01

2024-03-04T16:45

россия

геннадий гатилов

оон

в мире

ядерное оружие

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152451/30/1524513018_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0e6318d8c4e5a8c932055323be085bfb.jpg

ЖЕНЕВА, 4 мар – РИА Новости. Для обеспечения глобальной безопасности необходимо восстановить хотя бы небольшое доверие между ядерными странами, а безопасность в Европе не может быть построена без России, заявил РИА Новости постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что нужно формировать новый "контур мировой безопасности", Россия готова к диалогу со всеми странами. Президент подчеркнул, что всё, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям. При этом Путин назвал бредом сообщения о том, что Россия якобы собирается напасть на Европу. "Начать следует со снижения военной напряжённости и восстановления хотя бы минимального уровня доверия между ядерными государствами, являющимися постоянными членами СБ ООН и несущими, согласно Уставу ООН, особую ответственность за поддержание мира и стабильности на нашей планете. Именно эту идею лаконично и доходчиво изложил Президент России В.В. Путин в послании Федеральному собранию. Мы, естественно, будем её доводить до наших оппонентов в надежде, что в их рядах вызреет зерно здравого смысла и понимание необходимости равного взаимоуважительного диалога в целях построения устойчивой, эффективной и работающей на благо всех системы международной безопасности, соответствующей реалиям многополярного мира", - сказал Гатилов. Постпред РФ добавил, что диалог о построении новой глобальной архитектуры безопасности необходимо выстраивать на универсальном принципе равной и неделимой безопасности для всех, поскольку нельзя построить устойчивый мир, базируясь только на собственном понимании безопасности, игнорируя законные интересы всех без исключения участников международных отношений. "На деле получается же так, что, приглашая к разговору о создании "правил игры" в сфере безопасности, Запад одновременно заявляет о стремлении нанести нам "стратегическое поражение", - отметил дипломат. Гатилов подчеркнул, что Россия неоднократно пыталась объяснить своим оппонентам в Европе и США, что европейскую безопасность невозможно построить без учёта интересов всех государств, включая Россию. "Однако это простая и даже банальная истина, которая должна лежать в основе любых переговоров по вопросам региональной безопасности, до сих пор отбрасывается нашими европейскими партнёрами. В этом плане показательна крайне негативная реакция США и НАТО на российское предложение середины декабря 2021 г. подписать соглашения о гарантиях безопасности. При этом очевидно, что без России, а тем более против России, безопасность в Европе будет даже не "колоссом на глиняных ногах", а, продолжая сравнение, одноногим субъектом, да ещё разбитым параличом", - отметил он.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, геннадий гатилов, оон, в мире, ядерное оружие