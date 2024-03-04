Рейтинг@Mail.ru
"Русатом Гринвэй" и "Новый космос" подписали соглашение о развитии - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/dogovor-1930984964.html
"Русатом Гринвэй" и "Новый космос" подписали соглашение о развитии
"Русатом Гринвэй" и "Новый космос" подписали соглашение о развитии - РИА Новости, 04.03.2024
"Русатом Гринвэй" и "Новый космос" подписали соглашение о развитии
Представители акционерного общества "Русатом Гринвэй", являющегося экологическим интегратором "Росатома", и аэрокосмическая корпорация "Новый космос" на полях... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:40
2024-03-04T12:40
космос - риа наука
россия
владимир путин
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930859000_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_c7aa37b994b6e300d71c1aceda7b33c1.jpg
СИРИУС, 4 мар – РИА Новости. Представители акционерного общества "Русатом Гринвэй", являющегося экологическим интегратором "Росатома", и аэрокосмическая корпорация "Новый космос" на полях Всемирного фестиваля молодежи подписали соглашение о развитии совместных экологических проектов, передает корреспондент РИА Новости. Соглашение было подписано в рамках фестиваля на площадке университета "Сириус". "Мы совместно с аэрокосмической корпорацией "Новый космос" договорились о том, что будем поддерживать, развивать и исследовать информационные решения и технологии в сфере аттестационного зондирования земли для целей и задач климатического и экологического мониторинга", - сказала в рамках деловой церемонии заместитель генерального директора по стратегии "Русатом Гринвэй" Наталья Кудлаева. Она подчеркнула, что особенно важно, что подписание проходит на полях Всемирного форума молодежи, поскольку экология - технологичное и быстро развивающееся направление, где нужны молодые, талантливые специалисты. В свою очередь, как отметил генеральный директор "Нового космоса" Антон Алексеев, подписание символично на фестивале, поскольку деятельность каждого ориентирована на создание "лучшего мира", в котором будет жить в том числе молодежь, участвующая сегодня в международном мероприятии. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240304/rossiya-1930919387.html
https://ria.ru/20240304/festival-1930936897.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930859000_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_506759a9da870dc12deddd1a61817dd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
"Русатом Гринвэй" и "Новый космос" подписали соглашение о развитии

"Русатом Гринвэй" и "Новый космос" подписали соглашение о развитии экопроектов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
СИРИУС, 4 мар – РИА Новости. Представители акционерного общества "Русатом Гринвэй", являющегося экологическим интегратором "Росатома", и аэрокосмическая корпорация "Новый космос" на полях Всемирного фестиваля молодежи подписали соглашение о развитии совместных экологических проектов, передает корреспондент РИА Новости.
Соглашение было подписано в рамках фестиваля на площадке университета "Сириус".
LIVE: Всемирный молодежный фестиваль в Сириусе – третий день - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Всемирный фестиваль молодежи. День третий
11:57
«
"Мы совместно с аэрокосмической корпорацией "Новый космос" договорились о том, что будем поддерживать, развивать и исследовать информационные решения и технологии в сфере аттестационного зондирования земли для целей и задач климатического и экологического мониторинга", - сказала в рамках деловой церемонии заместитель генерального директора по стратегии "Русатом Гринвэй" Наталья Кудлаева.
Она подчеркнула, что особенно важно, что подписание проходит на полях Всемирного форума молодежи, поскольку экология - технологичное и быстро развивающееся направление, где нужны молодые, талантливые специалисты.
В свою очередь, как отметил генеральный директор "Нового космоса" Антон Алексеев, подписание символично на фестивале, поскольку деятельность каждого ориентирована на создание "лучшего мира", в котором будет жить в том числе молодежь, участвующая сегодня в международном мероприятии.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Участница фестиваля молодежи из Венесуэлы отметила хорошую организацию
10:31
 
Космос - РИА НаукаРоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала