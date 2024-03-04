https://ria.ru/20240304/dogovor-1930984964.html

"Русатом Гринвэй" и "Новый космос" подписали соглашение о развитии

"Русатом Гринвэй" и "Новый космос" подписали соглашение о развитии - РИА Новости, 04.03.2024

"Русатом Гринвэй" и "Новый космос" подписали соглашение о развитии

Представители акционерного общества "Русатом Гринвэй", являющегося экологическим интегратором "Росатома", и аэрокосмическая корпорация "Новый космос" на полях... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T12:40

2024-03-04T12:40

2024-03-04T12:40

космос - риа наука

россия

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930859000_0:0:3247:1826_1920x0_80_0_0_c7aa37b994b6e300d71c1aceda7b33c1.jpg

СИРИУС, 4 мар – РИА Новости. Представители акционерного общества "Русатом Гринвэй", являющегося экологическим интегратором "Росатома", и аэрокосмическая корпорация "Новый космос" на полях Всемирного фестиваля молодежи подписали соглашение о развитии совместных экологических проектов, передает корреспондент РИА Новости. Соглашение было подписано в рамках фестиваля на площадке университета "Сириус". "Мы совместно с аэрокосмической корпорацией "Новый космос" договорились о том, что будем поддерживать, развивать и исследовать информационные решения и технологии в сфере аттестационного зондирования земли для целей и задач климатического и экологического мониторинга", - сказала в рамках деловой церемонии заместитель генерального директора по стратегии "Русатом Гринвэй" Наталья Кудлаева. Она подчеркнула, что особенно важно, что подписание проходит на полях Всемирного форума молодежи, поскольку экология - технологичное и быстро развивающееся направление, где нужны молодые, талантливые специалисты. В свою очередь, как отметил генеральный директор "Нового космоса" Антон Алексеев, подписание символично на фестивале, поскольку деятельность каждого ориентирована на создание "лучшего мира", в котором будет жить в том числе молодежь, участвующая сегодня в международном мероприятии. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240304/rossiya-1930919387.html

https://ria.ru/20240304/festival-1930936897.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)